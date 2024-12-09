Konya'da Mevlana Vuslat Törenleri Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Konya'da Mevlana Vuslat Törenleri Yoğun İlgi Görüyor

Konya\'da Mevlana Vuslat Törenleri Yoğun İlgi Görüyor

Her yıl düzenlenen Mevlana anma etkinlikleri için Konya'ya büyük ziyaretçi akını oluyor.

09.12.2024 12:17
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Konya, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu sene de ziyaretçi akınına uğruyor.

Her yıl 7-17 Aralık'ta Hazreti Mevlana'yı anma etkinliklerine katılmak üzere Konya'ya yurt içi ve yurt dışından ziyaretçiler geliyor.

Törenleri izlemeye gelen yerli ve yabancı turistler, gündüz Mevlana Müzesi ve kentteki tarihi camileri gezip akşam da Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen sema ayinini izliyor.

Etkinlikler için Konya'ya gelen Çinli Ça Zoni, Mevlana Celaleddin Rumi'nin ismini ilk defa bir arkadaşından duyduğunu, sonrasında Türkiye'ye gelerek törenleri izlemeye karar verdiğini söyledi.

Ça Zoni, "Dünyayı geziyorum, Malezya, Singapur, oradan İran'a gittim, sonra da buraya geldim. Bir yıl önce buraya gelmeye karar vermiştim ve şimdi buradayım. Mevlana hakkında çok şey bilmiyorum ama onu seviyorum, bazı şiirlerini Çin'deyken okumuştum." dedi.

"O kadar güzel bir yer ki şiirlerle dolu bir kent"

Eskişehir'de Tıp Fakültesi'nde okuyan İranlı öğrenciler 22 yaşındaki Ghazal Alizade ve Anahita Houshyari de törenler dolayısıyla Konya'da bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ghazal Alizade, ikinci defa Konya'ya geldiğini belirterek, "Mevlana'yı ziyaret için Konya'ya geldik. Konya'yı çok sevdik. Burası o kadar güzel bir yer ki şiirlerle dolu bir kent. Akşamki törenlere inşallah katılacağız. Mevlana'nın şiirlerini okudum, biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anahita Houshyari de şehirdeki manevi iklimden çok etkilendiğini dile getirerek, "Konya'ya ikinci kez geldim ama ilk defa törenler için buraya geldim, biz İran Azeri'siyiz. Ben de Eskişehir'de öğrenciyim ve törenler için geldim. Mevlana'nın kabrini ziyaret ettim, içeride ağladım, içeride öyle bir enerji hissettim ki nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum, burası bambaşka bir yer." diye konuştu.

Ankara'dan gelen avukat Fatma Seçil Can da Konya'da hoşgörü havasının olduğunu, insanlarını oldukça misafirperver bulduğunu ifade ederek, yaşadığı duyguları şöyle dile getirdi:

"Konya'ya defalarca geldim. Her seferinde de Mevlana'yı ziyaret etmeyi hayatımda kendime ayrıca bir hoşluk bildim. Dua ederek hem içim rahatlamış oluyor hem de geçmişteki o hoşgörüyü içimde hissetmiş oluyorum."

Bu yıl "Muhabbet Vakti" temasıyla başlayan Mevlana'yı anma törenleri, 17 Aralık akşamı düzenlenecek Şebiarus gecesi programıyla son bulacak.

Kaynak: AA

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