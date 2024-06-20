Konya'da Otomobil Kazası: 4 Ölü, 2 Bebek Yaralı - Son Dakika
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Konya'da Otomobil Kazası: 4 Ölü, 2 Bebek Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada, 4 kişi hayatını kaybederken, 2 bebek yaralandı. Yaralı bebeklerin tedavisi devam ediyor. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi.

20.06.2024 16:35
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Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 bebek yaralandı.

Karapınar-Konya kara yolunun 3. kilometresinde, Yusuf Yılmaz idaresindeki 34 HR 035 plakalı otomobil ile Hüseyin Kart yönetimindeki 01 BJC 05 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, Hüseyin Kart (30) ve eşi Şeyma Kart (29) ile Konya İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Yusuf Yılmaz (30) ve eşi Zeynep Yılmaz (27) yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan, Yılmaz çiftinin 3 aylık bebeği Meryem Mira ile Kart çiftinin 2 yaşındaki bebeği Nisan, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Durumu ağır olduğu öğrenilen bebeklerin tedavisi sürüyor.

Öte yandan cenazeler, Konya Şehir Hastanesinde otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Ölenlerin yakınları bu sırada gözyaşı döktü. Hastaneye gelen Yılmaz'ın meslektaşları da büyük üzüntü yaşadı.

Yusuf ve Zeynep Yılmaz'ın naaşı İstanbul'da, Hüseyin Kart'ın Denizli, eşi Şeyma Kart'ın cenazesinin ise Hatay'da toprağa verileceği bildirildi.

Öte yandan polis memuru Yılmaz'ın 3 yıl önce evlendiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da Otomobil Kazası: 4 Ölü, 2 Bebek Yaralı - Son Dakika

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