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Konya'da tır devrildi, sürücü yaralandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde meydana gelen kazada, Fahrettin Ayan (60) idaresindeki tır devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlandı.

Konya\'da tır devrildi, sürücü yaralandı
05.01.2024 - 14:13,
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Konya'nın Hüyük ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Fahrettin Ayan (60) idaresindeki 31 SS 835 plakalı tır, Konya- Isparta kara yolu Hüyük ilçesi çıkışında devrildi.

Kazada, sürücü Ayan yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ayan, ambulansla Hüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA
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