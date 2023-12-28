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Konya'da Tur Otobüsü TIR'a Arkadan Çarptı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Konya'da Tur Otobüsü TIR'a Arkadan Çarptı: 4 Yaralı

Konya'da tur otobüsünün, İsmil kavşağında TIR'a arkadan çarptığı kazada 4 kişi hafif yaralandı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

28.12.2023 - 16:59,
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KONYA'da tur otobüsünün, kavşakta TIR'a arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Konya- Adana kara yolunun 50'nci kilometresinde İsmil kavşağında meydana geldi. Nurettin U. yönetimindeki 31 FK 848 plakalı tur otobüsü, İsmail K.'nin kullandığı 66 AE 422 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücülerden İsmail K. ile otobüsteki yolcular Niyazi G., Enes B. ve Zeynep A., hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Konya\'da Tur Otobüsü TIR\'a Arkadan Çarptı: 4 Yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Konya'da Tur Otobüsü TIR'a Arkadan Çarptı: 4 Yaralı - Son Dakika
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