Konya'da Uluslararası Model Birleşmiş Milletler Konferansı düzenleniyor - Son Dakika
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Konya'da Uluslararası Model Birleşmiş Milletler Konferansı düzenleniyor

Konya\'da Uluslararası Model Birleşmiş Milletler Konferansı düzenleniyor

Konya'da Valiliğin himayesinde, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen 'Uluslararası Konya Model Birleşmiş Milletler Konferansı' başladı. Konferansa Türkiye'den 62 okulun yanı sıra Almanya, Norveç ve Özbekistan'dan da 8 okul katılıyor. Konferans, gençlerin entelektüel kapasitelerini artırarak geleceğe dair vizyonlarını genişletmeyi hedefliyor.

10.05.2024 16:12
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Konya'da Valiliğin himayesinde, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Uluslararası Konya Model Birleşmiş Milletler Konferansı" düzenleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki konferansın açılış oturumunda Türkiye'den 62 okulun dahil olduğu organizasyona Almanya, Norveç ve Özbekistan'dan da 8 okulun katıldığını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Dairesi Başkanı İhsan Erkul da organizasyona destek veren Konya Valiliğine ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "İnanıyorum ki gençlerimizin entelektüel kapasiteleri, bu simülasyonlarla daha da çok artacak." dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Murat Koru da dünyanın dört bir yanından genç fikirlerin buluştuğu platformun sadece bir konferans olmanın ötesinde, geleceği şekillendirecek liderlerin yetişmesine vesile olacağını ifade ederek, "Organizasyonda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Bu konferansın sizlere ilham vermesini ve geleceğe dair vizyonunuzu genişletmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler prosedürüne uygun olarak global sorunlara çözüm önerileri üretilmesi amacıyla düzenlenen, Türkiye genelinden ve yurt dışından 400 lise öğrencisinin katıldığı "Uluslararası Konya Model Birleşmiş Milletler Konferansı" 4 gün sürecek.

Kaynak: AA

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