Konya Güneysınır'da doğal gaz altyapı çalışmaları başladı - Son Dakika
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Konya Güneysınır'da doğal gaz altyapı çalışmaları başladı

Konya Güneysınır\'da doğal gaz altyapı çalışmaları başladı

Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, doğal gaz altyapı genişletme çalışmalarını yerinde inceledi ve vatandaşların en büyük taleplerinden birinin doğal gaz olduğunu belirtti. İvriz'den Tarih ve Kültür Yolculuğu projesi kapsamında ise Halkapınar Kaymakamlığı öncülüğünde ilçedeki öğrenciler tarih ve kültür yolculuğuna çıkarılıyor.

03.06.2024 11:39
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Konya'nın Güneysınır ilçesinde doğal gaz altyapı genişletme çalışmaları başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, vatandaşların en büyük taleplerinin başında doğal gaz geldiğini dile getirdi.

Demir, bu yatırımın ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

İvriz'den tarih ve kültür yolculuğu

Halkapınar Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen "İvriz'den Tarih ve Kültür Yolculuğu" projesi kapsamında ilçedeki öğrenciler tarih ve kültür yolculuğuna çıkarılıyor.

Halkapınar Kaymakamı Enes Talha Ulusoy, "İş insanları ve hayırsever vatandaşların sponsorluğunda başlattığımız projede, ilçede eğitim öğretim gören ilkokuldan, liseye tüm öğrencileri tarih, kültür ve doğa yolculuğuna çıkarıyoruz. Proje kapsamında ilkokul öğrencileri Konya'ya, ortaokul öğrencileri Mersin, Tarsus ve Eskişehir'e, lise öğrencileri ise Bursa ve Çanakkale'ye seyahat edecekler." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya Güneysınır'da doğal gaz altyapı çalışmaları başladı - Son Dakika

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