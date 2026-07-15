15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: İllerde coşkulu anma etkinlikleri

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Konya'daki anma etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, Alaaddin Bulvarı'nda mehter takımı eşliğinde Kılıçarslan Kent Meydanı'na yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Konya Valisi İbrahim Akın, programda yaptığı konuşmada, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan milli iradenin her zaman iç ve dış mihrakların hedefinde olduğunu belirtti.

Akın, 10 yıl önce de hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldıklarını anımsatarak, "Mazimizden miras kalan dirayetle 15 Temmuz'da ölümün üzerine yürüyen milyonlar, mukaddesatını korumuş, bir öldükçe bin dirilen ezeli ve ebedi ruhu yeniden şahlandırmıştır. Aziz milletimiz bu alçak saldırıyı da bertaraf etmeyi bilmiş ve şer odaklarının taşeronu olan FETÖ'cü ihanet çetesine karşı tarihi bir kıyam gerçekleştirmiştir. Milletimiz salalarla ve bayraklarla yek vücut olmuş ve cesaretini tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamıştır." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da 15 Temmuz'un yüzyıllardır vatanı için can vermeyi şeref bilen bir milletin destanı olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Abdestini alıp evinden çıkan, ay yıldızlı bayrağımızı omzuna sararak meydanlara koşan, tankın karşısında geri adım atmayan, kurşuna göğsünü siper eden her bir kardeşimiz bu milletin bağımsızlık iradesinin birer nişanesidir. Dün Malazgirt'te Çanakkale'de, Milli Mücadele'de hangi ruh varsa o ruh 15 Temmuz gecesi de meydanlarda yeniden ayağa kalkmıştır."

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve 15 Temmuz şehidi eşi Seda Kiremitçi de programda konuşma yaptı.

Meydanda toplanan kalabalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim" programında yaptığı konuşmayı dinledi.

Program, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Grup Nefer konserleri ve Talha Bora Öge şiir dinletisiyle devam etti.

Aksaray

Aksaray'daki kutlama programı, anma yürüyüşüyle başladı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Aksaray Valisi Murat Duru, programda yaptığı konuşmada, milletin canı pahasına demokrasisine, devletine, bayrağına ve milli iradesine sahip çıktığını söyledi.

Türk milletinin birlik ruhunu, vatan sevgisini ve bağımsızlık iradesini dünyaya bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Duru, "O gece iman ihanete galip geldi. Milli irade, vesayet anlayışını yendi. Bayrağına, ezanına ve vatanına sahip çıkan milletimiz tarihine altın harflerle yazılan büyük bir destana imza attı." diye konuştu.

Belediye Başkanı Evren Dinçer de "Hep birlikte ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh ve daha üst noktalara taşımak için elimizden gelen tüm çaba ve gayreti göstermeyi sürdüreceğiz." dedi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da, Zafer Meydanı'ndaki etkinlikler, ilahiler ve mehter takımının gösterisiyle başladı.

Milli sporcular, sancak koşusuyla getirdikleri Türk bayrağını, Vali Naci Aktaş'a teslim etti.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından şehitlere dua edildi.

Vali Aktaş, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un FETÖ terör örgütü tarafından milletin iradesine yöneltilmiş hain bir saldırı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla o gece milletin meydanlara inerek, vatanına, bayrağına, devletine ve demokrasisine canı pahasına sahip çıktığını dile getiren Aktaş, şöyle konuştu:

"Aziz milletimizin sarsılmaz iradesi tankların, silahların ve karanlık hesapların karşısına dikilmiştir. O gece bir kez daha görülmüştür ki bu ülkenin yegane sahibi aziz milletimizdir. Hiçbir yapı, hiçbir örgüt, hiçbir güç odağı millet iradesinin, devletimizin ve demokrasimizin üzerinde değildir."

Programda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da konuşma yaptı.

Video gösteriminin ardından sanatçı Zara konser verdi.

Karaman

Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından mehteran takımı gösterisi sunuldu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, programdaki konuşmasında, 10 sene önce karanlık bir gün yaşandığını söyledi.

Darbecilerin, milletin kendilerine emanet ettiği silahı yine millete doğrulttuğunu aktaran Çiçek, "10 sene önceki gibi benzer darbe girişiminde bulunmak isteyen güruhlar olabilir. Onların zihniyeti, bu coşkuyu, bu kalabalığı gördükleri zaman Allah'ın izniyle asla başarılı olamayacak. Bu topraklar için toprağa düşmüş şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlık diliyorum." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da 15 Temmuz'un, inanılan değerler uğruna millet olmanın asaletinin ve birlikteliğin gücünün gösterildiği gün olduğunu söyledi.

Programda konser verildi, şiir dinletisi yapıldı.