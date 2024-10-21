Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattında çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
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Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattında çalışmalar devam ediyor

Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattında çalışmalar devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sürdürülen Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı kapsamında Ereğli'deki çalışmaları inceledi.

21.10.2024 15:17
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sürdürülen Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı kapsamında Ereğli'deki çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın hattın 2026 sonunda hizmete gireceğini belirttiği kaydedildi.

Açıklamada Baykan'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Ülkemizin dört bir tarafının AK Parti iktidarları döneminde hızlı şekilde hızlı tren çalışmasına şahit olduk, olmaya devam ediyoruz. Ulaşım hem insanları birbirine kavuşturma adına hem de yük taşımacılığında lojistiği hızlandırma adına çok önemli. Bu noktada AK Parti iktidarlarımız döneminde çok güzel çalışmalar yapıldı. Duble yollar, hızlı tren hatları, köprüler, viyadükler, tüneller derken bu çalışmaların ülkemize, ülkemiz ekonomisine, ülkemizin sosyal yapısına büyük katkılar sağladığını biliyoruz. Hızlı tren inşaatımızda bu altgeçidimiz ve istasyon inşaatımızı inceleme fırsatı edindik. İnşallah bir an önce açılışını da görürüz."

"Hem yük hem yolcu taşımacılığı için yeni bir başlangıç yapmış olacağız"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise şehir içinden geçen kısımdaki köprülü kavşak inşaatındaki çalışmaların son hızla devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bundan önce iki köprülü kavşağımız tamamlanmıştı. Bu da tamamlandığında şehir içi hat steril hale gelmiş olacak. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 2014'ten bu yana Ereğli'de önemli hizmetler yürütürken bir taraftan da hükümetimiz çok önemli işler yürütüyor. Konya- Ankara arasında hızlı treni kullanan şehrimiz, Konya-Karaman hattıyla beraber Adana'ya doğru yolculuğuna devam ediyor. İnşallah sonrasında da Ulukuşla- Mersin hattı tamamlandığında hem yük hem yolcu taşımacılığı için yeni bir başlangıç yapmış olacağız. Ereğli'nin hızlı trenle tanışması adına ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na, AGM'ye ve TCDD'ye teşekkür ediyoruz. Ereğli'mize hayırlı olsun."

Konya-Karaman hızlı tren hattına bağlantılı olarak 135 kilometre uzunluğundaki projenin tamamlanmasıyla Karaman-Ulukışla arasındaki 3 saat 40 dakika olan seyahat süresi 1 saat 35 dakikaya düşecek. Projede, 2 tünel, 44 alt ve üst geçit, 153 köprü ve menfez bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattında çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

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