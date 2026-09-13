Konya Taşkent'te 2 bin yıllık anıt ardıç ağacı tahrip edildi, inceleme başlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya'nın Taşkent ilçesinde yaklaşık 2 bin yıldır ayakta olan ve koruma altında bulunan anıt ardıç ağacının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildiğini belirleyerek inceleme başlattı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Taşkent ilçesi Balcılar Mahallesi Ağılardıç mevkisinde bulunan anıt kokulu ardıç ağacının tahrip edildiğine yönelik sosyal medyada paylaşımlar yapıldı.

Paylaşımlar üzerine Taşkent Kaymakamlığı ile irtibata geçilerek bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi.

Taşkent İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alanda yapılan tespitlerde, anıt ağacın tahrip edildiği belirlendi. Jandarma ekiplerince olaya ilişkin tutanak hazırlanırken, ağacın bulunduğu alanı gören kamera kayıtlarının olup olmadığı da araştırılıyor.

SORUMLULARA 5 YILA KADAR HAPİS İSTENECEK

Jandarma tarafından yapılacak tespit sonrasında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 65'inci maddesi uyarınca ağaca fiziki müdahalede bulunan şahıs ve şahıslar hakkında Konya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından suç duyurusunda bulunulacak. Hukuki sürecin sonucuna göre sorumlulara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin güne kadar adli para cezası uygulanabilecek.

2 BİN YAŞINDAKİ ARDICIN BOYU 12 METRE

Kokulu ardıç ağacı (Juniperus foetidissima), Tarım ve Orman Bakanlığının 16 Ekim 2002 tarihli kararıyla Milli Parklar Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında "Tabiat Anıtı" ilan edildi.

Ağaç, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19 Haziran 2006 tarihli kararıyla da "Anıt Ağaç" olarak tescil edildi.

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanda bulunan yaklaşık 2 bin yaşındaki ardıcın boyu 12 metre, gövde çevresi 11,30 metre, gövde çapı ise 3,60 metre olarak kayıtlarda yer alıyor.