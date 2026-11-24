Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya'da Anıt Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve çelenk sunumuyla başlayan program, Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Salonu'nda devam etti.

Konya Valisi İbrahim Akın, eğitimin, kültürel kodların işlendiği, medeniyet tasavvurunun kurulduğu bir gelişme ve dönüşme süreci olduğunu söyledi.

Öğretmenliğin ruhlara dokunma sanatı olduğunu vurgulayan Akın, "Kıymetli öğretmenlerimiz de ülkemizin çocuklarına gelecek armağan eden sanatkarlardır. Öğretmenle öğrenci arasında kurulan ilişkinin hayati derecede önemli ve kan bağı olmadan kurulan, en saf can bağı olduğunu düşünüyorum. Güven ve samimiyet görülen bu bağda çocuklar yalnızca dersleri değil, değerleri, vatanını, milletini ve sevmeyi, sevilmeyi öğrenir." diye konuştu.

Akın, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile görevi başında şehit olan ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenleri rahmetle yad ettiğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da öğretmenliğin bir meslekten çok daha öte toplum imar eden, insanı bilgiyle olduğu kadar edeple, irfanla ve ahlakla donatmayı esas alan köklü bir maarif anlayışının mirası olduğunu dile getirdi.

İlmin insanı yücelttiğini, öğretmenin ise o ilmin insan ruhuna dokunmasını sağladığını anlatan Altay, "İnanıyoruz ki öğretmenlerimizin gelişimine ayrılan her emek yarınlarımızın inşasına yapılan en kıymetli yatırımdır. Zira sizler yetiştirdiğiniz her nesille geleceğin şekillenmesine öncülük eden insanlarsınız. Yetiştirdiğiniz her nesil sizden aldığı bilgi ve değerleri kendi hayatını taşıyarak bu emeği geleceğe aktarır. İşte öğretmenliğin asıl büyüklüğü yıllar geçse de yaşamaya devam eden bu tesirde saklıdır." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise fedakarlıkla görevini yerine getiren bütün öğretmenlerin gününü kutladı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konularak başlayan kutlama programı, Afyon Kocatepe Üniversitesi İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu'nda devam etti.

Burada Kur'an-ı Kerim okunarak, ebediyete irtihal etmiş öğretmenler için dua edildi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Badak'ın konuşmasının ardından emekli öğretmenlere plaket verildi, mesleğe yeni başlayan öğretmenler de yemin etti.

Program, halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisiyle sona erdi.

Karaman

Karaman'da öğretmenevi önünde toplanan protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler, Cumhuriyet Parkı'na kadar yürüdü.

Burada, İl Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Piri Reis Kültür Merkezi'ndeki törene geçildi.

Programa katılan Vali Hayrettin Çiçek, öğretmenliğin çok kıymetli bir meslek olduğunu söyledi.

Öğretmenliğin insanlık tarihinin en kadim mesleklerinden biri olduğunu aktaran Çiçek, "Kıymetli olduğu kadar zor da bir meslek. İnsanlık tarihi bitene kadar öğretmenlik mesleği payidar olacaktır. Teknolojinin getirdiği olumsuzlukların içerisinde çocuklarımıza öğretmenlerimizin dokunuşu çok daha önemli. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, emekli olan bütün öğretmenlerimize de sağlık diliyorum." diye konuştu.

Ardından emekli olan öğretmenlere plaket verildi, mesleğe yeni başlayan öğretmenler de yemin etti.

Program, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Aksaray

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı'nın çelenk sunmasıyla program başladı.

Aksaray Valiliği tarafından hazırlanan program, Somuncu Baba Kültür Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Programda konuşan Vali Murat Duru, insanın ve toplumların düşmanı olan cehaleti yaktıkları ilim ışığı ile yok eden tüm öğretmenlerin çok kıymetli olduğunu dile getirerek, "Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızı fedakarca yetiştiren, dünyanın en kutsal en saygıdeğer mesleğini icra eden öğretmenlerimizin gününü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Program adaylığı biten öğretmenlerin yemin töreni ve sinevizyon gösteriminin ardından sona erdi.