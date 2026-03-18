Konya ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi\'nin yıl dönümü kutlandı

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya Şehitliği'ndeki Şehitler Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu. Konya Valisi İbrahim Akın, şeref defterini imzaladı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da okundu.

Protokol üyeleri, şehit aileleri ve öğrenciler şehit mezarlarına karanfil bıraktı, Kur'an-ı Kerim okundu.

Mevlana Kültür Merkezi'ndeki programda ise öğrenciler ve öğretmenler tarafından Çanakkale Deniz Zaferi'ni anlatan müzikli tiyatro sahnelendi.

Program, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Aksaray

Aksaray Şehitliği'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, anıta çelenk sunuldu ve Vali Mehmet Murat Duru, şeref defterini imzaladı.

Garnizon Komutan Vekili Albay Cüneyt Budak'ın, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şehitler için saygı atışı yapıldı.

Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından şehit mezarlarına karanfiller bırakılmasıyla tamamlandı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da, Kocatepe Mezarlığı'ndaki törende Hava Şehitliği Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı atışının ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Piyade Üsteğmen Turgay Uyar ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı birer konuşma yaptı.

Vali Naci Aktaş, törende şehitlik özel defterini imzaladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua sonrası şehitliklere karanfil bırakıldı.

Programa, Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda devam edildi.

Karaman

Karaman Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Hayrettin Çiçek ve protokol üyeleri, Karaman Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği ile Karaman Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Daha sonra Garnizon Şehitliği'nde saygı atışı yapıldı, Kur'an-ı Kerim okundu.

Şehit mezarlarına karanfil bırakan Çiçek, Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Polis Şehitliği'nde devam eden program, dua edilmesiyle sona erdi.