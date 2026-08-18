İki kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Dehşete düşüren anlar böyle yaşandı - Son Dakika
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İki kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Dehşete düşüren anlar böyle yaşandı

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Konya'da kontrol çıkarak metrelerce sürüklenen otomobilden kopan parçalardan kurtulmak isteyen başka bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride uçtu. Karşı şeride uçan otomobil, iki otomobile daha çarptı. Dehşete düşüren kazada iki kişi hayatını kaybederken o anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde karşı şeride geçen otomobilin 2 araca çarptığı ve sürücüler Mehmet Emin Şen (36) ile Mustafa Kaya'nın (45) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İki kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Dehşete düşüren anlar böyle yaşandı

KONTROLDEN ÇIKAN İLK ARAÇ METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Kaza, geçen pazar günü saat 15.00 sıralarında Sarayönü ilçesi Kurşunlu Mahallesi girişinde meydana geldi. Konya-Afyonkarahisar kara yolunda seyir halinde olan Mehmet Emin Şen yönetimindeki otomobilin önünde ilerleyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Şen, otomobilden kopan parçaya çarpmamak için manevra yaptı.

İki kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Dehşete düşüren anlar böyle yaşandı

KOPAN PARÇALARDAN KAÇARKEN KARŞI ŞERİDE UÇTU

Bu sırada Şen'in kullandığı otomobil de kontrol çıkıp, karşı yöne geçerek gurbetçi Hüseyin Sami Eke (45) yönetimindeki otomobil ile başka bir otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Mehmet Emin Şen ve Hüseyin Sami Eke ile Mustafa Kaya, ağır yaralandı.

İki kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Dehşete düşüren anlar böyle yaşandı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BİR YARALI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri devam eden yaralılardan Mehmet Emin Şen ve Mustafa Kaya, hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Hüseyin Sami Eke'nin tedavisi sürüyor.

Dehşete düşüren kaza anını ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İki kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Dehşete düşüren anlar böyle yaşandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İki kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Dehşete düşüren anlar böyle yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • NURETTİN AVGIN NURETTİN AVGIN:
    Kazada ölenlere Allah rahmet eylesin. Birbirinden bağımsız olarak kayan her iki araç da aynı şeritte aynı noktada kayıp savruluyor. Bu da o noktada yola dökülen kaygan bir sıvı olduğunun işareti. 0 0 Yanıtla
  • Şaban Yıldırım Şaban Yıldırım:
    siyah araç dengesini kaybedip yoldan çıkınca arkadan gelen beyaz araç tozdan kaçmak için direksiyonu kırmış ve sonu hüsran... Allah mekanlarını cennet etsin... 0 0 Yanıtla
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