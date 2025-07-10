Konyalı Cinayet Sanığına Haksız Tahrik İndirimi - Son Dakika
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Konyalı Cinayet Sanığına Haksız Tahrik İndirimi

Konyalı Cinayet Sanığına Haksız Tahrik İndirimi
10.07.2025 17:04
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Neşet Güneş, sevgilisi Damla Dakım'ı 47 bıçak darbesiyle öldürmekten 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KONYA'da kendisini aldattığını öne sürdüğü dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Dakım'ı (25) 47 bıçak darbesiyle öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Neşet Güneş (26), istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada 'Haksız tahrik' indirimiyle 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 14 Eylül 2023'te saat 22.00 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak'ta meydana geldi. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıldır hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıkan Neşet Güneş, dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Dakım ile telefonda başka biriyle konuştuğu gerekçesiyle tartıştı. Neşet Güneş, tartışmanın büyümesiyle mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığı Damla Dakım'ı göğsünden, boynundan ve sırtından yaralayıp, kaçtı. Evden gelen sesler üzerine komşuları polise haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Damla Dakım, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

VÜCUDUNDA 47 BIÇAK DARBESİ

Damla Dakım'ın otopsisinde boyun, sırt ve göğsünde toplam 47 bıçak darbesi olduğu belirlendi. Ayrıca, Damla Dakım'ın daha önce de şiddet gördüğü için Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne gidip şikayetçi olduğu tespit edildi. Dakım'ın cenazesi, otopsi sonrası aynı mahallede Atabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ALDATTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Neşet Güneş'i saklandığı evde yakaladı. Güneş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Neşet Güneş'in savcılıkta ve yargılama aşamalarında verdiği ifadelerde, Damla Dakım'ın kendisini aldattığını öne sürerek, cinayeti işlediğini söyledi.

Neşet Güneş hakkında Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 9 Eylül 2024 tarihinde görülen duruşmada Güneş, 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, cezada indirim uygulamadı.

Kararın ardından Neşet Güneş'in avukatları, karara itiraz etti. Dosya incelenmek üzere Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi. Dosyayı inceleyen 1'inci Ceza Dairesi, çiftin birbirine karşı sadakat yükümlülüklerinin bulunduğu, bu nedenle Neşet Güneş hakkında asgari oranda 'Haksız tahrik' indirimi uygulanması gerektiğini belirterek, verilen cezayı bozup, dosyayı yerel mahkemeye yeniden gönderdi.

YENİDEN YARGILANDI

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada mahkeme heyeti Güneş'i, 'Kasten öldürme' suçunu 'Haksız tahrik' altında işlediği gerekçesiyle 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Konyalı Cinayet Sanığına Haksız Tahrik İndirimi - Son Dakika

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