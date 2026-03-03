Körfez'de Dost Ateşi: 3 ABD Uçağı Düşürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Körfez'de Dost Ateşi: 3 ABD Uçağı Düşürüldü

03.03.2026 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dost ateşi sonucu 3 ABD uçağı, Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla vuruldu.

ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın karşılık vermesi nedeniyle Körfez'de yaşanan yoğun hava trafiği ve psikolojik baskı sonucu "dost ateşi"yle 3 ABD uçağı düşürüldü.

"3 F-15 uçağının Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğü"ne yönelik açıklama, dost-düşman tanıma sistemlerinin (IFF) bu denli gelişmiş olduğu bir dönemde bu tür bir olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruları beraberinde getirdi."

Savunma analisti Arda Mevlütoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konunun çok katmanlı yapısına dikkati çekti.

IFF'nin esasen radyo frekans üzerinden yapılan bir mesaj alış verişi olduğunu ifade eden Mevlütoğlu, şöyle konuştu:

"Mesajı yani sorgulamayı gönderen tarafa bir bilgi sağlıyor. Bu bilginin gerçek zamanlı olarak diğer kaynaklardan elde edilen bilgilerle birleştirilmesi ve en nihayetinde sorgulanan hava aracının gerçekten 'dost' olup olmadığı tayin edilebilir. Ancak savaş alanının karmaşıklığı ve sisi içinde bu nihai bilgide her zaman için bir belirsizlik payı olacaktır; sorgulanan tarafın IFF sistemi düzgün çalıştı mı, düşman IFF şifrelerini kırıp bu iletişime müdahale etti mi ve benzeri gibi."

"Her şey düzgün çalışmış olsa dahi..."

28 Şubat erken saatlerden bu yana İran'ın ve hatta Orta Doğu'nun neredeyse tamamında çok yoğun bir hava trafiği bulunduğuna dikkati çeken Mevlütoğlu, şunları kaydetti:

"Düzinelerce hatta yüzlerce muharip uçak, destek uçağı, muhtelif tiplerde insansız hava aracı ve kamikaze dron, seyir füzesi ve balistik füze aynı anda farklı irtifa ve hızlarda farklı yönlere uçuyorlar. Bu, kimin dost kimin düşman olduğunu takip etmeyi zorlaştıran bir unsur. İlaveten, İran'ın yoğun füze ve dron saldırıları nedeniyle hava savunma sistemini kullanan ve emir komutasında görev alan personel üzerinde de çok yoğun bir psikolojik baskı var. Tüm bu etkenler bir araya geldiğinde, IFF ile ilgili her şey düzgün çalışmış olsa dahi dost bir uçağın vurulması mümkün olabilir."

"Yüzde 100 engellemenin pratikte imkansıza yakın"

2020 yılında Ukrayna Hava Yollarına ait bir yolcu uçağının Tahran'da vurulmasını örnek olarak gösteren Arda Mevlütoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak Irak'taki ABD üslerine füze saldırısı gerçekleştiren İran, ABD'den bir karşı saldırı beklentisi içindeydi. O anki gerilim ve emir-komuta kopukluğu, hava resmine hakimiyette zafiyet ile birleşince büyük bir trajedi meydana geldi ve İran Tor M1 hava savunma sistemi yolcu uçağını vurarak düşürdü."

Bu gibi durumları yüzde 100 engellemenin pratikte imkansıza yakın olduğunu vurgulayan Mevlütoğlu, zira savaş alanında hem elektronik harp hem de bu tür sistemlerin hata ve arıza olasılığının her zaman olduğunu belirtti.

Bahsedilen bilgi katmanlarının çoğaltılması, veri bağı sistemlerinin ve iletişim protokollerinin geliştirilmesinin bu tür durumların önüne geçmede etkili olacağını dile getiren Mevlütoğlu, şöyle devam etti:

"Ayrıca çokuluslu müşterek harekatlara yönelik olarak personelin harbe hazırlıklarının ve yetkinliklerinin aynı seviyeye gelmesi için ortak eğitim ve tatbikatların artırılması gereklidir. Eksik eğitim ve yetkinliğe sahip personel, müşterek harekat icra etme niyet ve motivasyonunu düşürecektir. Bu da askeri ve diplomatik sonuçlar doğurabilecek bir etkendir. Bu nedenle savunma sanayi işbirliğini, askeri eğitim ve ortak tatbikatlarla desteklemek her zaman hedeflenmelidir."

"En ufak bir arıza veya karışıklık çok ciddi maliyetler getirebiliyor"

Tarihçi ve jeopolitik danışman, analist Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bölge Çalışmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Barın Kayaoğlu da IFF kodlarının karşı tarafın hava unsurlarının "sızma" ihtimaline karşı belirli aralıklarla güncellendiğini ama bu süreçte zaman zaman unsurlardan birinin eski kodlarla harekat sahasında olabildiğini söyledi.

Bu kodların "manuel" kalarak güncellenmesi gerekirse riskin artacağına işaret eden Kayaoğlu, bu durumda da sistemin dost unsuru düşman olarak algılamasının kolaylaştığını belirtti.

Benzer bir olayın tekrarının önüne geçilmesine yönelik de değerlendirmede bulunan Kayaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"IFF protokollerinin güncellenme süreci elden geçirilmeli ama buradan 'eşyanın tabiatı' problemi var. Onlarca hatta yüzlerce unsurun olduğu bir hava resminde en ufak bir arıza veya karışıklık çok ciddi maliyetler getirebiliyor. Bir de 40 yıldan fazladır en az 4 farklı muharip uçağı kullanan bir USAF var. F-15, F-16, F-22, F-35... Bunlar en çok kullanılanlar. Her birinin IFF transponderi aynı olsa bile uçakların arasındaki farklılıklar (başta ana üretici farklılıkları) hava savunma sistemleriyle anlaşmazlık riskini artırır. Vuranların Kuveyt hava savunma sistemleri olduğu belirtiliyor. O durumda IFF sistemleri arasında anlaşmazlık riski ciddi nispette artar."

"Dost ateşinin" biraz "eşyanın tabiatı" kaynaklı olduğuna değinen Kayaoğlu, "Yeniden olabilir ama 1000 sortide bir kez olmasıyla 50 sortide 1 olması arasında fark var. İlki güven ve 'müşterek harekat yapabilmeyi' etkilemez ama vaka sayısı artarsa operasyonların yavaşlatılmasına sebep olabilir." dedi."

Kaynak: AA

Teknoloji, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, İsrail, Kuveyt, Körfez, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Körfez'de Dost Ateşi: 3 ABD Uçağı Düşürüldü - Son Dakika

Vatandaşın isyanına kulak verildi Yüzde 20 artış yapılacak Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
Beşiktaş’tan Altay Bombası Beşiktaş'tan Altay Bombası
Bakan Uraloğlu’ndan uçuş iptalleri açıklaması Tarihler uzatıldı Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması! Tarihler uzatıldı
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail’in bu savaşı kazanması çok zor Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler
Nihat Kahveci’den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney’i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
Fenerbahçe’ye Jhon Duran’dan sonra ikinci Kolombiyalı Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan

12:13
İsrail-ABD saldırılarında İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi.
İsrail-ABD saldırılarında İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi.
12:11
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçarak oraya sığındı
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:20
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
10:50
Japonya’da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
10:40
Bahçeli: Hamaney’in öldürülmesi alçaklıktır
Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır
10:38
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok
10:29
İsrail, Lübnan’a kara saldırısı başlattı
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 12:31:21. #7.11#
SON DAKİKA: Körfez'de Dost Ateşi: 3 ABD Uçağı Düşürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.