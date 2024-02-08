Körfez\'de Oto Yıkama Dükkanından 50 Bin Litre Akaryakıt Çalındı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir oto yıkama dükkanından tünel kazarak NATO boru hattından 50 bin litre akaryakıt çalan 5 kişi 'nitelikli hırsızlık' suçundan ayrı ayrı 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların ve NATO avukatlarının itiraz sonrası istinafa taşınıp, incelenen dosyada yeniden yargılama kararı verildi.
Olay, 2017 yılının Mart ayında meydana geldi. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) boru hattının tespit edilemeyen bir yerinden yakıt çalındığı ihbarı sonrası Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekipleri, harekete geçti. Ekipler, hattın geçmiş olduğu güzergah üzerinde bulunan, tünel kazılıp, boru hattına ulaşabilecek iş yeri, bina gibi yerleri kontrol etti. Ekipler, Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde faaliyet gösteren bir oto yıkamacı dükkanını takibe aldı. Yoğun akaryakıt kokusu tespit edilmesi üzerine ekipler, iş yerini kontrol etti.
HORTUMLARLA 50 BİN LİTRE YAKITI AKTARMIŞLAR
İş yerinde yapılan kontrollerde, tuvalet girişinin ön tarafında duvara dayalı vaziyette 2 kapaklı dolap, içerisinde de NATO boru hattına kadar uzanan bir tünel olduğu tespit edildi. Tünelden, boru hattına bağlanan hortum ve vana sistemleri ile akaryakıtın dükkana aktarıldığı belirlendi. Ayrıca 3 adet de 1650'şer litrelik plastik yakıt tankı ele geçirildi. NATO mühendislerinin yaptıkları hesaplamalar sonucu çalınan akaryakıt miktarının 50 bin litre olduğu tespit edildi. Çalışmalar sonucu E.P., M.Ç., M.Z., Ş.A. ve C.P. isimli 5 şüpheli, gözaltına alındı.
5 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI
E.P., M.Ç., M.Z. ve Ş.A. tutuklanırken, C.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 kişi hakkında Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede sanıkların 'nitelikli hırsızlık' suçunu işledikleri belirtilerek, cezalandırılmaları istendi. Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılamada, sanıklar suçlamaları reddetti. Süreçte dinlenen NATO tesisleri mühendisleri basınç düşmesi üzerine araştırma yaptıklarını, 50 bin litre yakıtın eksik olduğunu gördüklerini, bir başkasının bu kadar yakıt almasının mümkün olmadığını, yakıtın bu olay nedeniyle eksildiğini söyledi.
Mahkeme heyeti, 5 sanığı 'nitelikli hırsızlık' suçunu birden fazla kez işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 17 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanıklar, kararın hukuka aykırı olduğunu belirtip, beraat talebiyle; NATO avukatları ise sanıkların aldığı cezanın yetersiz olduğu gerekçesiyle kararı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Ceza Dairesi, sanıkların ifadelerinin alındığı sırada avukat ataması yapılmaması nedeniyle yeniden yargılama kararı verdi.
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