Körfez\'de Park Halindeki Kamyonet Yanarak Yandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde park halindeyken hareket edip, dere yatağına düşen kamyonet, alev alıp yandı. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 22.30 sıralarında Yeniyalı Mahallesi Ömer Topuz Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 41 AON 760 plakalı kamyonet, hareket ederek demir korkulukları aşıp yaklaşık 5 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Yangın çıkan kamyonette zaman zaman patlamalar meydana geldi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yanan kamyonet itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen kamyonetin trafikten men edildiği öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
