Körfez'de Servis Otobüsü Şoförü Tabancayla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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Körfez'de Servis Otobüsü Şoförü Tabancayla Vurularak Öldürüldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, servis otobüsünün jant kapağını takarken yanına koşan bir kişi tarafından tabancayla başından vurulan otobüs şoförü hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçtıktan sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

09.02.2024 21:26
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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yolun sağına park ettiği servis otobüsünün jant kapağını taktığı sırada, koşarak yanına gelen Şahin A.'nın tabancayla başından vurduğu otobüs şoförü Yılmaz Sınıksaran (48), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Yeniyalı Mahallesi, Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bir fabrikanın servis otobüsünün şoförü Yılmaz Sınıksaran, kullandığı 41 P 1710 plakalı otobüsü bir tamircinin önünde durdurdu. Sınıksaran, otobüsten inip aracın ön jant kapağını taktığı sırada, koşarak yanına yaklaşan Şahin A. tarafından tabancayla başından vuruldu. Saldırgan kaçarken, kanlar içinde kalan servis şoförünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, kalbi duran Sınıksaran'a kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Sınıksaran, kaldırıldığı Körfez Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra polis merkezine giden Şahin A., tabancasıyla birlikte teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Körfez\'de Servis Otobüsü Şoförü Tabancayla Vurularak Öldürüldü
Kaynak: DHA

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