Körfez'deki Yaya Üst Geçidi Yıkıldı - Son Dakika
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Körfez'deki Yaya Üst Geçidi Yıkıldı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, evin içini görmesi nedeniyle dava edilen yaya üst geçidi, 2023 yılında yıkım kararı sonrası yıkıldı. Üst geçidin yerine hemen yeni bir üst geçidin yapılması gerektiği belirtildi.

18.07.2024 09:52
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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kullananların evin içini görmesi nedeniyle ev sahibi tarafından dava edilen yaya üst geçidine ilişkin 2016 yılında yıkım kararı verildi. Dosyaya itiraz süreçlerinin 2023 yılında sonuçlanmasının ardından, üst geçidin yıkımına başlandı. Bilirkişilerin 'Uygun değildir' şeklinde görüş belirttiği üst geçidi her gün yüzlerce kişinin kullandığını belirten Yeniyalı Mahallesi Muhtarı Metin Kaplan, yıkılan üst geçidin yerine hemen yenisinin yapılması gerektiğini söyledi.

Körfez ilçesinde 2012 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından D-100 Karayolu'nda Yeniyalı ve Barbaros mahallelerini birbirine bağlayan yaya üst geçidi inşa edildi. Üst geçidin Barbaros Mahallesi tarafındaki ayağının indiği noktanın yanında bulunan Taşyürek Apartmanı'nda yaşayan Taşyürek ailesi, burayı kullananların evlerinin içini gördüğünü belirterek 2014 yılında üst geçidin yıkılması için mahkemeye başvurdu. Başvuruyu inceleyen Kocaeli İdare Mahkemesi, konuyu bilirkişiye danıştı. Bilirkişinin raporunda, dava konusu üst geçitten geçildiğinde evin içinin gözüktüğü vurgulanarak, "Söz konusu üst geçit, bölgedeki 3'üncü üst geçit. Üst geçidin bulunduğu bölgede bir yaya bağlantısı oluşturduğu düşüncesiyle, ulaşım planlaması bakış açısına göre doğru bir karar olduğu, ancak seçilen yaya geçidi türü, kalitesi, malzemesi ve ekipmanları (asansör veya yürüyen merdiven) bakımından oldukça yetersiz kaldığı ve doğru bir ulaşım türü olamadığı, yaya üst geçidi teknik özellikleri yönünden oldukça fazla eksiklik barındırdığı, güneydeki konutlara yakın geçmesi, sokağın trafik akımını olumsuz etkilemesi, iniş ve çıkışlarının uygun hale getirilerek kullanımına devam edilmesinin kamu yararına daha uygun olacağı, eğer bu yapılamıyorsa kullanımından vazgeçilmesinin maddi ve sosyal yükü olsa da yukarıda anlatılan iki noktadan yaya geçişlerinin devam olunabileceği" ifadelerine yer verildi. Mahkeme heyeti 2016 yılında, bilirkişi raporu ve dosyadaki ifadeleri birlikte değerlendirerek üst geçidin yıkılması yönünde karar aldı.

2023'TE YIKIM KARARI ALINDI

Karayolları Genel Müdürlüğü karara itiraz ederek dosyayı istinafa götürürken, dönemin Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran uzlaşma amacıyla üst geçidin evin içini gören kısımlarının üzerinin kapatılması yönünde aile ile anlaşma sağladı. Üzeri metal iskelet ile kapatılarak Taşyürek ailesinin evinin içinin gözükmesi önlenen üst geçit ile ilgili hukuk süreci 2023 yılına kadar devam etti. Dosyayı inceleyen üst mahkeme, üst geçidin yıkılması yönünde itiraz yolu kapalı olmak üzere nihai kararını açıkladı. Dosyanın karara bağlanmasının ardından, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri üst geçidin yıkımına başladı. Önce üst kısımdaki metal iskeletin söküleceği üst geçit, daha sonra parçalanarak bulunduğu yerden kaldırılacak.

MUHTAR: BURADAN HER GÜN YÜZLERCE KİŞİ GEÇİYOR

Yeniyalı Mahallesi Muhtarı Metin Kaplan, "Bu üst geçidin yıkımıyla ilgili karar 2016 yılında alındı. Buradan her gün Barbaros ve Yeniyalı mahallelerinde oturan yüzlerce kişi geçiyor. Burası yıkıldıktan sonra hemen yenisinin yapılması gerekiyor. Üst geçidin ayağının hemen yan tarafındaki binanın en üst katında oturan bir aile, evin içinin gözüktüğünü belirterek şikayetçi olmuş. Mahkeme 2016'da yıkım kararı aldı ancak dosya üst mahkemelere gitti. En son 2023 yılının Mart ayında kesin yıkım kararı verilmiş. Şimdi de yıkım başladı" dedi.

Körfez\'deki Yaya Üst Geçidi Yıkıldı
Kaynak: DHA

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