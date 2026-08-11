Körfez İşbirliği\'nden Kolombiya\'ya Tepki

(RİYAD) - Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Kolombiya hükümetinin İsrail'in işgal altındaki Suriye Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımasına sert tepki gösterdi. Budeyvi, kararın uluslararası hukuk ve anlaşmalara aykırı olduğunu belirterek geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, yaptığı açıklamada Golan Tepeleri'nin İsrail tarafından işgal edilmiş Suriye toprağı olduğunu vurguladı.

Kolombiya hükümetinin İsrail'in bölgedeki egemenliğini tanımasının uluslararası kararlar ve anlaşmalarla bağdaşmadığını belirten Budeyvi, bu tür tanımaların bölgedeki barış ve güvenlik çabalarına zarar verdiğini söyledi.

Budeyvi, Kolombiya hükümetine söz konusu kararı geri çekme çağrısı yaparken, İsrail'in Golan Tepeleri dahil işgal altındaki tüm Arap topraklarından çekilmesine ilişkin uluslararası meşruiyet kararlarına uyması gerektiğini ifade etti.

Körfez ülkelerinin Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyen Budeyvi, Golan Tepeleri'nin de bu bütünlüğün ayrılmaz parçası olduğunu belirtti.