Körfez Ülkelerinden İran'a Sert Kınama - Son Dakika
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Körfez Ülkelerinden İran'a Sert Kınama

Körfez Ülkelerinden İran\'a Sert Kınama
08.07.2026 18:08
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Katar, BAE, Mısır ve diğer Körfez ülkeleri, İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik saldırılarını kınadı.

Katar, Umman, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Lübnan, Filistin ve Arap Birliği, İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik tekrarlanan saldırılarını şiddetle kınayarak, bu eylemleri Körfez ülkelerinin egemenliğine yönelik açık bir ihlal olarak değerlendirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İran'ın bölgedeki askeri saldırılarına tepki gösterildi.

Bölgenin istikrarına vurgu yapılan açıklamada, "bölgenin gerekçesiz saldırıların sonuçlarından uzak tutulması, diyalog, diplomasi ve gerilimi düşürme yolunun sürdürülmesi ile mutabakat zaptı çerçevesinde elde edilen kazanımların üzerine inşa edilmesi gerektiği" belirtildi.

Açıklamada, "Katar, İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik saldırılarını şiddetle kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri hedef alan saldırılar da kınandı

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Bahreyn ve Kuveyt topraklarını hedef alan askeri saldırıların yanı sıra, Hürmüz Boğazı'nda Suudi Arabistan ve Katar'a ait 2 ticari geminin hedef alınması kınandı.

Açıklamada, saldırıya maruz kalan Bahreyn ve Kuveyt'in, güvenliklerinin yanı sıra istikrarlarını, toprak bütünlüklerini, egemenliklerini ve ulusal çıkarlarını korumaya yönelik tüm adımlara destek verilerek, şunlar kaydedildi:

"Bölgedeki askeri gerilimin tırmanması, bölge güvenliğinin yanı sıra deniz seyrüseferi, uluslararası ticaretin kesintisiz işlemesi ve enerji arzı açısından tehdit oluşturmaktadır."

Ülkelerin güvenliğini zedeleyecek veya sivil ve ticari gemileri tehlikeye atacak her türlü eylemin kesin olarak reddedildiğine vurgu yapılan açıklamada, tüm taraflara itidal çağrısında bulunuldu.

Umman Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, gerilimin durdurulması, diyalog ve diplomatik çözümlere öncelik verilmesi ve güvenlik ile barışın pekiştirilmesine yönelik imzalanan mutabakatlara tam bağlı kalınması çağrısı yapıldı.

"Saldırılar, Körfez bölgesinin güvenliğine tehdittir"

Mısır Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da "İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'i hedef alan menfur saldırısı" kınandı.

Açıklamada, söz konusu saldırıların "Körfez'deki 2 ülkenin egemenliğinin açık bir ihlali, Körfez bölgesinin güvenliği ve istikrarına yönelik ciddi bir tehdit ve bölgedeki gerilimi artırabilecek kabul edilemez bir tırmanış" olduğuna vurgu yapıldı.

Körfez'deki ülkelerin güvenliği ve egemenliğini hedef alan ya da bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden tüm eylemlerin reddedildiği açıklamada, bölgesel güvenliğin, barışın ve istikrarın korunması amacıyla itidal ve gerilimin düşürülmesi çağrısı yapıldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik acımasız saldırıları" kınandı.

Bunların egemenliğin açık ihlali, güvenlik, istikrar ve toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdit olduğu vurgulanan açıklamada, saldırılar, "tehlikeli bir tırmanış ile uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık ihlali" olarak nitelendirildi.

BAE Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da İran'ın Bahreyn ile Kuveyt'i füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alan saldırıları kınandı.

Söz konusu saldırıların Bahreyn ve Kuveyt'in egemenliğinin açık bir ihlali olduğu, iki ülkenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği belirtilen açıklamada, her iki ülkenin güvenlik ve istikrarının korunmasına yönelik her türlü adımın desteklendiği ifade edildi.

Saldırıların doğuracağı sonuçlardan İran sorumlu tutulacak

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'e karşı tekrarlanan saldırıları kınandı.

İran'ın söz konusu Körfez ülkelerine yönelik saldırılarının "vahşice" diye nitelendirildiği açıklamada, Körfez ülkelerine yönelik saldırıların doğurabileceği sonuçlardan İran'ın sorumlu tutulacağı kaydedildi.

Açıklamada, Kuveyt ve Bahreyn'in güvenlik ve istikrarını korumak üzere atabilecekleri her adımın destekleneceğine işaret edildi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da "İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırıları" kınandı ve Lübnan olarak söz konusu ülkelerle tam dayanışma içinde oldukları kaydedildi.

Saldırıların deniz ulaşımı ve enerji arzı güvenliği açısından doğrudan tehdit oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, "Körfez ülkelerinin güvenliği, bölge güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır." ifadelerini kullanıldı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'i yeniden hedef alan saldırılar" kınandı.

Söz konusu saldırıların bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden, bölgesel güvenlik ve barışı zedeleyebilecek tehlikeli bir tırmanış olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Filistin'in Bahreyn ve Kuveyt'le tam dayanışma içinde olduğu ifade edildi.

"Körfezin güvenliği, Arap ulusal güvenlik sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır"

Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi ise yayımladığı açıklamada, "İran'ın bazı Arap Körfez ülkelerinin topraklarını ve çıkarlarını hedef alan saldırılarını" kınadı.

İran'ın, Suudi Arabistan'a ait ham petrol tankeri ile Katar'a ait sıvılaştırılmış doğal gaz tankerinin yanı sıra Kuveyt ve Bahreyn'i füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığına işaret eden Fehm, bahsi geçen saldırıları kesin bir dille reddetti.

Fehmi, bölgesel ve uluslararası düzeyde gerilimi düşürme ve bölgede deniz ulaşımını yeniden güvence altına alma çabalarının sürdüğü hassas bir dönemde yaşanan bu tırmanışın tehlikesine dikkati çekti.

Arap Birliği'nin Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Bahreyn ile tam dayanışma içinde olduğunu yineleyen Fehmi, şunları kaydetti:

"Arap Körfezi bölgesinin güvenliği, Arap ulusal güvenlik sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Körfez ülkelerinden herhangi birini, hayati çıkarlarını veya deniz ulaşım yollarını hedef alan her saldırı, ortak Arap çıkarlarına doğrudan bir saldırı ve bölgenin güvenlik ile istikrarına yönelik bir tehdittir."

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak boğaz yakınlarındaki 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

Fars Haber Ajansı ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi, füze ve İHA'larla hedef aldığını kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Körfez Ülkelerinden İran'a Sert Kınama - Son Dakika

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