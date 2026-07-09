Korkuluklardan Sanat Sokağına - Son Dakika
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Korkuluklardan Sanat Sokağına

Korkuluklardan Sanat Sokağına
09.07.2026 09:55
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Çaykara'da korkuluklar, köy kültürünü yaşatan figürlerle Sanat Sokağı'na dönüştürüldü.

TRABZON'un Çaykara ilçesinde yıllar boyunca tarlaları yabani hayvanlardan koruyan korkuluklar, köy kültürünü yaşatan figürlere dönüştürüldü. Nüfusun giderek azaldığı mahallede korkuluklardan oluşturulan 'Sanat Sokağı' turizme kazandırılırken; ziyaretçiler aynı zamanda geçmişe yolculuğa çıkıyor. Çamlıbel Mahallesi muhtarı Abdullah Kulaç, "Bu 'Sanat Sokağı', geçmişten gelen tarihi anlatıyor. Tabiatla ile vatandaşın yaşamını ve mücadelesini yaptığımız figürlerle halkın görseline sunduk" dedi.

Çaykara ilçesine bağlı yaklaşık 200 nüfuslu Çamlıbel Mahallesi'nde, tarlaları yabani hayvanlardan korumak için eski kıyafetlerin kalın sopalara geçirilmesi ile hazırlanan korkuluklar turizme kazandırıldı. Mahallede nüfusun azalması ve kentlere olan göçün artması ile korkuluklar da zamanla ortadan kayboldu. Çamlıbel Mahallesi'nde oturanlar, bölgeye alternatif turizm ile değer kazandırmak ve unutulmaya yüz tutan korkuluk geleneğini yaşatmak için imece usulü hazırladıkları 30 korkuluğu mahalle girişine yerleştirdi. Sokak boyunca sıralanan ve geleneksel kıyafetlerle donatılan figürler; sırtında bebeğiyle çalışan anneyi, odun kesen babayı ve geçmişte Karadeniz insanının günlük yaşantısını temsil ediyor. Her biri ayrı bir hikaye taşıyan figürlerle oluşturulan 'Korkuluk Sokağı', yöre kültürünü anlatan bir açık hava müzesine dönüşürken; bölgeden geçen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

'ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALDIK'

Çamlıbel Mahallesi muhtarı Abdullah Kulaç, bahçelere korkuluk dikme geleneğini farklı bir anlayışla turizme taşımayı hedeflediklerini ifade ederek, "Çamlıbel Muhtarlığı olarak ıssızlaşan, nüfusun tamamen azaldığı bir dönemdeyiz. Belli arayışlar içerisindeyiz ve buralara bir şekilde insanları çekmemiz gerekiyor. Alternatif turizm alanları oluşturmamız gerekiyor. Yayla kültürüne bağlantılı köyümüzün güzelliklerini, ırmağını ve yeşilini insanlara sunabilmek için bazı materyallere ihtiyacımız var. Yöremizde bu korkuluklara bizler, 'fovorohter' deriz. Bu da Rumca bir kelimedir ve 'korkutan' anlamına gelir. Bu köylerde yabani hayvanlar tarlaya girip zarar vermesin diye korkuluk yapılırdı. Artık ne tarla kaldı ne de vatandaş kaldı. Mahallemize bir hareket katmak istedik. Mahallemizdeki Arzu kardeşimizin öncülüğünde yapıldı. Burada görmüş olduğunuz figürlerin her bir tanesinin bir hikayesi var. Bunların hepsi köyde daha önce yaşanmış olan kültürü canlandırıyor. Çok güzel tepkiler aldık. İnşallah yöremize bir canlılık katacak. Bu 'Sanat Sokağı', geçmişten gelen tarihi anlatıyor. Tabiatla ile vatandaşın yaşamını ve mücadelesini yaptığımız figürlerle halkın görseline sunduk" dedi.

'FARKLI BİR ATMOSFER OLDU'

Yusuf Kulaç, yüzyıllardır süren korkuluk geleneğini yaşattıklarını belirterek, "İnsanlar eskiden tarlalarındaki yabani hayvanlardan korunmak maksadıyla korkuluk kullanılırdı. Günümüzde de tamamen süs olarak yapıldı. İnsanlar gelsin görsün istedik. Bunlar yalnızca korkuluktan ibaret değiller. Bunlar; bizim tarihimizi, mazimizi eskilerimizin çilelerini anlatan figüranlar. Farklı bir atmosfer oldu, insanlar gelip fotoğraf ve video çekiyor" diye konuştu.

'KORKULUK KÜLTÜRÜNÜ FİGÜRLERLE YAŞATIYORUZ'

Mahalleliden Kadir Kulaç, günlük yaşantının korkuluklarla anlatıldığını söyleyerek, "Bu korkuluk meselesi, dedelerimizin atalarımızın alışkanlıklarından kaldı. Yıllardır bahçelere korkuluk yapma kültürü vardır. Bu kültürü de buradaki figürlerle yaşatıyoruz. Yoğurt yapımından, mısır ovulmasına kadar tüm günlük yaşantıyı korkulukları giydirerek canlandırdık" dedi.

'TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR'

Mahallede yaşayan Recep Ali Güneş, korkulukların bölgeden geçen turistlerin ilgisini çektiğini ifade ederek, "Daha önce tarlalarımızdaki hayvanları korkutan korkulukla kültürümüzün günümüze uyarlanacağı ve bu kadar güzel olacağı hiç aklıma gelmezdi. Buradan geçen turistlerin ilgisini çekiyor, yolda duruyor ve korkuluklarla fotoğraf çekiyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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