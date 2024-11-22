KOSGEB'den KOBİ'lere Destek Programı - Son Dakika
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KOSGEB'den KOBİ'lere Destek Programı

KOSGEB\'den KOBİ\'lere Destek Programı

KOSGEB, KOBİ'lerin ihracat kapasitelerini artırmak ve sürdürülebilirlik destekleri sağlamakta.

22.11.2024 17:49
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KOSGEB Proje Yönetimi Dairesi Başkanı Faruk Kahvecioğlu, küresel rekabetçiliği artırmak istediklerini belirterek, "Bu anlamda işletmelerimizin ihracata hazırlanmasını, ihracat kapasitelerinin gelişmesini destekliyoruz. Kapasite geliştirme programlarımız mevcutta faaliyet gösteren işletmelerin büyümelerine katkı sağlıyor." dedi.

KOSGEB Bartın Müdürlüğü ve Bartın Üniversitesi (BARÜ) işbirliğinde Avrupa KOBİ Haftası etkinlikleri kapsamında BARÜ Kutlubey Yerleşkesi'nde İnovasyon, Girişimcilik ve KOSGEB Destekleri Programı düzenlendi.

Burada konuşan Kahvecioğlu, tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de KOBİ'lerin, ülkenin belkemiği olduğunu söyledi.

İstihdamın yüzde 70'inin, ihracatın direkt yüzde 35'inin, dolaylı olarak da yüzde 60'a yakınının KOBİ'ler tarafından karşılandığına işaret eden Kahvecioğlu, KOBİ'lerin desteklenmesinin ülkelerin ekonomik büyümesi ve kalkınmasında önemli ekonomi politika aracı olarak ortaya çıktığını kaydetti.

Kahvecioğlu, KOSGEB'in bu noktada çok önemli bir görev ifa ettiğine değinerek, "Girişimci denildiğinde akla KOSGEB gelmekte. Dolayısıyla KOSGEB'in destekleri girişimci ekosistemi açısından çok büyük önem arz etmekte. Sadece girişimcilikte değil, KOSGEB olarak son dönemde özellikle uluslararası alanda ekonomik gelişimleri de takip ederek 4 başlıkta desteklerimizi yoğunlaştırdık. Bunlardan biri girişimcilik. Bu sene 2 kere çağrıya çıktık. Yaklaşık 1000'i aşan girişimciye destek sağladık 2 milyon lira kadar ve tüm Türkiye çapında yarışmalar düzenledik. Gerçekten kaliteli bir eleme süreci sonrasında güzel fikirleri destekleme kararı aldık." diye konuştu.

"Sürdürülebilirlik faaliyetlerini önemsiyoruz"

Değerlendirme süreçlerinde genç girişimcilerdeki cesareti, girişimci ruhunu görmenin kendilerini heyecanlandırdığını dile getiren Kahvecioğlu, şöyle devam etti.

"Bunun dışında küresel rekabetçiliği artırmak istiyoruz. Bu anlamda işletmelerimizin ihracata hazırlanması, ihracat kapasitelerinin gelişmesini destekliyoruz. Kapasite geliştirme programlarımız, mevcutta faaliyet gösteren işletmelerin büyümelerine katkı sağlıyor. Son yıllarda özellikle akademik camianın aşina olacağı sürdürülebilirlik faaliyetleri, yeşil dönüşüm, enerji verimliliği gibi konularda da desteklerimizi yoğunlaştırmış bulunmaktayız. Son 2 yıldır uluslararası kaynaklara yoğunlaşmış durumdayız. Ülke için kaynakların yeterliliği bir noktada sınırlı. Dolayısıyla uluslararası kaynakların bu faaliyetlere yönlendirilmesi çok önemli bir ihtiyacı gidermekte. Biz de bu bağlamda Dünya Bankası, Avrupa Birliği gibi kuruluşlarla sürdürülebilirlik alanında projeler yapıyoruz. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir portföye ulaştık."

Kahvecioğlu, sürdürülebilirlik faaliyetlerini önemsediklerini vurgulayarak, "Avrupa'ya en yakın pazar olarak, üretici olarak, yani ihracatçı olarak Avrupa Yeşil Anlaşması, Paris Anlaşması gibi regülasyonlar sonrasında ortaya çıkacak düzenlemelerden en fazla etkilenecek üretici pazarlardan biriyiz. Dolayısıyla firmalarımızın bu alanda hazır olması çok önem arz etmekte. Dolayısıyla desteklerimiz; özellikle KOBİ'lerimizin bu regülasyonlara kendilerini hazırlamasını sağlayacak destekler." ifadelerini kullandı.

Enerji verimliliğinin de önemli bir konu olduğuna, maliyetlerin büyük bir kısmını enerjinin oluşturduğuna işaret eden Kahvecioğlu, "Enerji fiyatları her geçen gün artmakta. Dolayısıyla enerji verimliliği gibi alanlarda yapılacak faaliyetler işletme yönetimi açısından önemli bir konu teşkil etmekte. Bunun dışında sadece finansal destekler değil tabii KOSGEB'in yaptığı destekler. Sahadaki kadromuzda işletmelerimize rehberlik de yapıyoruz." dedi.

KOSGEB İl Müdürü Gökhan Akdağoğlu'nun inovasyon, girişimcilik ve KOSGEB destekleri hakkında sunum yaptığı programda, Sermet Ali Baykal ve Hakan Aça da girişimcilik tecrübelerini anlattı.

Programa, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Uzan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik ile girişimciler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, İhracat, Güncel, Kosgeb, Yaşam, Son Dakika

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