Köşk\'te Sahte Zeytinyağı Operasyonu

AYDIN'ın Köşk ilçesindeki bir iş yerine polis ekiplerinin düzenlediği baskında, doluma hazır 6 bin litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. A.T. adlı şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak çalışmalar yürüttü. Köşk ilçesinde bir işyerine yapılan operasyonda doluma hazır 6 bin litre tağşiş zeytinyağı ile 15 bin 188 adet teneke ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı. Ayrıca işyeri sahibi A.T. isimli şahsa 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa muhalefetten 2 milyon 194 bin TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.