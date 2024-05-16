Kosova Meclisi, Türkiye ile imzalanan Askeri Çerçeve Anlaşması\'nı onayladı

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Kosova Meclisi, Türkiye ile Kosova arasında 29 Ocak'ta imzalanan "Askeri Çerçeve Anlaşması"nı iktidar ve muhalefet milletvekillerinin mutabakatıyla onayladı.

Anlaşmayı Savunma Bakanı Ejup Maqedonci'nin yokluğunda Meclis kürsüsünden tanıtan Tarım, Orman ve Kırsal Kalkınma Bakanı Faton Peci, anlaşmanın diğer hususların yanı sıra barışı koruma, insani ve terörle mücadele operasyonlarında işbirliklerini öngördüğünü söyledi.

Peci, anlaşmanın Meclisten geçebilmesi için destek isterken, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlaşma şu alanlarda işbirliğini öngörüyor: Askeri eğitim, sanayi ve savunma, askeri istihbarat paylaşımı, askeri tıp, terörizme karşı barışı koruma ve insani operasyonlar vb. Bu anlaşmanın, uluslararası anlaşmalar kanunu hükümlerine uygun olarak yürürlüğe girebilmesi için bu yasa tasarısının oylanmasını talep ediyorum."

Anlaşma, 120 koltuklu Meclis'te, oylamaya katılan iktidar ve muhalefet partilerinden 85 milletvekilinin oyuyla onaylandı.

Türkiye ile Kosova arasında "Askeri Çerçeve Anlaşması", Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci tarafından 29 Ocak'ta Ankara'da imzalanmıştı.