Kosova Meclisi, Türkiye ile imzalanan Askeri Çerçeve Anlaşması'nı onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kosova Meclisi, Türkiye ile imzalanan Askeri Çerçeve Anlaşması'nı onayladı

Kosova Meclisi, Türkiye ile imzalanan Askeri Çerçeve Anlaşması\'nı onayladı

Kosova Meclisi, Türkiye ile Kosova arasında imzalanan Askeri Çerçeve Anlaşması'nı iktidar ve muhalefet milletvekillerinin mutabakatıyla onayladı. Anlaşma, barışı koruma, insani ve terörle mücadele operasyonlarında işbirliklerini öngörüyor. Oylamaya katılan iktidar ve muhalefet partilerinden 85 milletvekili anlaşmayı onayladı.

16.05.2024 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova Meclisi, Türkiye ile Kosova arasında 29 Ocak'ta imzalanan "Askeri Çerçeve Anlaşması"nı iktidar ve muhalefet milletvekillerinin mutabakatıyla onayladı.

Anlaşmayı Savunma Bakanı Ejup Maqedonci'nin yokluğunda Meclis kürsüsünden tanıtan Tarım, Orman ve Kırsal Kalkınma Bakanı Faton Peci, anlaşmanın diğer hususların yanı sıra barışı koruma, insani ve terörle mücadele operasyonlarında işbirliklerini öngördüğünü söyledi.

Peci, anlaşmanın Meclisten geçebilmesi için destek isterken, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlaşma şu alanlarda işbirliğini öngörüyor: Askeri eğitim, sanayi ve savunma, askeri istihbarat paylaşımı, askeri tıp, terörizme karşı barışı koruma ve insani operasyonlar vb. Bu anlaşmanın, uluslararası anlaşmalar kanunu hükümlerine uygun olarak yürürlüğe girebilmesi için bu yasa tasarısının oylanmasını talep ediyorum."

Anlaşma, 120 koltuklu Meclis'te, oylamaya katılan iktidar ve muhalefet partilerinden 85 milletvekilinin oyuyla onaylandı.

Türkiye ile Kosova arasında "Askeri Çerçeve Anlaşması", Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci tarafından 29 Ocak'ta Ankara'da imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Milletvekili, Türkiye, Kosova, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova Meclisi, Türkiye ile imzalanan Askeri Çerçeve Anlaşması'nı onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:39:21. #1.13#
SON DAKİKA: Kosova Meclisi, Türkiye ile imzalanan Askeri Çerçeve Anlaşması'nı onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement