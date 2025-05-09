Köylüler ve Veteriner, Yavru Karacalar İçin Seferber Oldu

Tarlada çalışırken buldukları yavru karacalar için seferber oldular

Köylüler ve veteriner hekim karacalar için yollara düştü

DÜZCE - Düzce'nin Cumayeri ilçesinde tarlada çalışan köylüler, fındık bahçesinde buldukları iki yeni doğmuş karaca yavrusu için seferber oldu. Durumu Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil'e bildiren köylüler, zorlu araziyi traktörle aşarak yavruların sağlık kontrolünü sağladı.

Edinilen bilgiye göre, Ören Köyü Taşlık mevkisinde tarlada çalışan köylüler, fındık bahçesinde iki yeni doğmuş karaca yavrusu buldu. Durum, Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil'e bildirildi. Bölgeye gelen Karanfil, köylüler ile birlikte traktöre binerek karacaların bulunduğu mevkiye ulaştı.

Veteriner Hekim Karanfil burada yaptığı muayenede, karacanın yeni doğum yaptığını ve yavru karacaların göbek bağlarının henüz düşmediğini belirledi. Ayrıca yavruların annelerini kısa süre önce emdiğini fark etti. Bunun üzerine Şerif Ali Karanfil ve köylüler, anne karacanın doğum yaptığı yeri bulmak için çevrede arama yaptı.

Bir süre süren arama sonucunda, anne karacanın yavrularını beslediği yer tespit edildi. Yavru karacaları oraya bırakmaya hazırlanan köylüler ve Karanfil, beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Aynı bölgede bir yavru karaca daha buldular. Tüm yavruları muayene eden Veteriner Hekim Karanfil, herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığını belirtti. Bunun üzerine köylüler, yavru karacaları tekrar annelerinin alması için doğum yaptıkları yere bıraktı.

Veteriner Hekim Şerif Ali Karanfil, yavru karacaların sağlık kontrollerini yapmak için köylülerle birlikte çıktığı traktör yolculuğunu anbean kaydetti. Yolculuk sırasında zaman zaman duruma ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Karanfil, yavruların muayenesini ve annelerinin yanına bırakılma anlarını da kayıt altına aldı.