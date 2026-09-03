Koyulhisar'da Kayıp Genç Kız İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başladı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kaybolan 18 yaşındaki genç kız için arama çalışmaları yeniden başladı. Ankara AFAD ve Kızılay'dan 20 kişilik ekip, Kelkit Irmağı'nda bot ve dronla arama yapıyor.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından Kelkit Irmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen 18 yaşındaki genç kızı arama çalışmalarına yeniden başlandı.
Sivas AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen arama çalışmalarına, Ankara AFAD ve Türk Kızılaydan 20 kişilik ekip katılıyor.
Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de çalışmalara destek veriyor.
Ekipler suda bot yardımıyla ve kıyı boyunca arama çalışması yürütüyor.
Çalışmalarda yeraltı görüntüleme cihazı ile termal dron da kullanılıyor.
Ufuk Yüce (20) yönetimindeki 28 DR 070 plakalı otomobil, 16 Mayıs'ta D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Mahallesi yakınlarında devrilmiş, sürücünün yaralandığı kazada, Yağmur Hira Yazıcı (17) olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Kazanın ardından olay yerinde bulunamayan Esma Nur Hacıosmanoğlu için Kelkit Irmağı'nda arama çalışması başlatılmıştı.
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