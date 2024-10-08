Kozan\'da Depremden Etkilenen Evler Yeniden Yapılıyor

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ADANA'nın Kozan ilçesinde, meydana gelen depremde ağır hasar gören 24 evin, 'yerinde dönüşüm projesi' kapsamında inşasına başlandı. Ağır hasar alan ve yıkılan 24 evin temel atma töreni yapıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 25 Temmuz 2023'te meydana gelen Çürüklü merkezli 5,5 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören 24 evin yerinde dönüşüm projesi kapsamında inşaatına başlandı. Temel atma törenine Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çoban, Kozan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık, Kozan İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, Kozan OSB Müdürü Fatih Aydın, müteahhit Halim Karakoç, çevre mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı. Mahalle Muhtarı Veli Karakılçık, "Mahallemizde 24 ev depremde ağır hasar alarak yıkıldı. Devletimiz hızlıca harekete geçerek yeni projeler başlattı. Allah, bizlere bir daha böyle felaketler yaşatmasın" dedi.

'1 YILDAN DAHA KISA SÜREDE EVLERİ TESLİM ETMEYİ PLANLIYORUZ'

Depremde ağır hasar alan 24 evin yıkımını tamamladıklarını, daha sonrasında 'yerinde dönüşüm projesi' kapsamında inşaat çalışmalarına başladığını belirten müteahhit Halim Karakoç, "Yaklaşık bir yıl içinde, hatta daha erken sürede evleri teslim etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Ev sahibi Hacı Hüseyin Ateş ise annesinin evinin yeniden yapımına başlandığını söyleyerek, devletin destekleri için minnettar olduğunu kaydetti.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN, (Adana),