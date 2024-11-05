Kozan\'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde "1 Kan 3 Can" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Kızılay Kozan Şubesi ve KOZ-YAR İnsani Yardım Derneği işbirliğiyle kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Kozan Şubesi Başkanı Oğuz Cengiz, etkinlikte, verilen her ünite kanın üç kişiye umut olduğunu söyledi.

Kan bağışının ihtiyaç duyan hastalara yaşam desteği sağladığını belirten Cengiz, kan vermenin bağışçılara sağlıklı bir yaşam sunduğunu kaydetti.