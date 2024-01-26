Kozan\'da mahsur kalan kedi belediye ekiplerince kurtarıldı

ADANA'nın Kozan ilçesinde bir parkta ağaçta 3 gündür mahsur kalan kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Şevkiye Mahallesi Atatürk Parkı'nda bir kedinin 3 gündür ağaçta olduğunu fark eden park görevlisi, durumu Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bildirdi. Müdürlüğüne bildirdi. Parka gelen ekip, merdivenli araç yardımıyla kediyi kurtararak indirdi.

Park Bahçeler Müdürü Fatih Ateş 'Park görevlimiz tarafından bize bildirildi. Personel arkadaşımız kovalı araç ile çıkarak zarar vermeden kurtardı. Kedi hızlı bir şekilde kaçtı. Ev kedisi olduğunu düşünüyoruz çünkü tasması vardı. Mutluyuz güzel bir gün oldu bizim için' dedi. (DHA)