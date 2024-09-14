Kozmetikçi Kemal Çağlar Temel Silahlı Saldırıda Öldürüldü - Son Dakika
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Kozmetikçi Kemal Çağlar Temel Silahlı Saldırıda Öldürüldü

Kozmetikçi Kemal Çağlar Temel Silahlı Saldırıda Öldürüldü

İstanbul Üsküdar'da bir kozmetikçi saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti, 17 şüpheli gözaltında.

14.09.2024 12:31
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Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, ÜSKÜDAR'da kozmetik ürünleri satan firmanın sahibi Kemal Çağlar Temel, iş yeri önünde uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 11 Eylül Çarşamba Günü saat 11.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Burhaniye Abdullahağa Caddesi'nde bulunan bir kozmetik ürünleri satan firmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, firmanın kurucusu Kemal Çağlar Temel motosikletiyle iş yerine geldiği sırada cadde üzerinde kendisini bekleyen, cerrahi maske takan bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan tabancayla 4- 5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Başından vurulan Kemal Çağlar Temel, olay yerinde hayatını kaybetti İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, cinayetin azmettiricisinin Osman adıyla tanınan Boran Deniz olduğu belirlendi. Saldırıyı ise Şahin Şimşek'in gerçekleştirdiği, M.T.D. ve G.B.'nin de saldırı sırasında gözcülük yaptığı belirlendi. Cinayete yardım ve yataklık ettiği belirlenenlerle birlikte toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan operasyonlarda cinayette kullanılan silahla birlikte 10 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, polis yeleği ve çelik yelek ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 17 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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