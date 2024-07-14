KPSS Lisans Sınavı'nda Geç Kalan Adaylar Alınmadı - Son Dakika
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KPSS Lisans Sınavı'nda Geç Kalan Adaylar Alınmadı

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ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek oturumu başladı. 1 milyon 470 bin adayın katıldığı sınava geç kalan bazı adaylar alınmadı. Sınava giren bir aday, atamaların usule uygun yapılmadığını belirterek umutsuz olduğunu ifade etti.

14.07.2024 12:20
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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: DURSUN ALKAYA

(ANKARA) - ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek oturumu saat 10.15'te başladı. 1 milyon 470 bin adayın katıldığı sınava geç kalan bazı adaylar alınmadı. Sınava giren bir aday, "Bazı atamaların usule uygun yapılmadığının farkındayım. Torpil durumum olmadığı için de herhangi bir yardım olmadan bir yere gireceğimi düşünmüyorum" dedi.

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek oturumu gerçekleştiriliyor. Türkiye'de 81 il ile Lefkoşa'da toplam 135 merkezde düzenlenen sınavda yaklaşık 300 bin kişi görev alıyor.

Genel Yetenek oturumu saat 10.15'te başladı. Sınavda 120 soru için adaylara 130 dakika süre verildi. Sınav 12.30'da sona erecek.

Bazı adaylar, geç kaldığı için sınava alınmadı.

Sınava gelen bir aday, ANKA Haber Ajansı muhabirinin sorusu üzerine şunları söyledi:

"Sınava öylesine giriyorum. Elimde bir puan olsun diye giriyorum. İstediğim gibi olacağını çok sanmıyorum. Çünkü bazı atamaların usule uygun yapılmadığının farkındayım. O yüzden çok bir umudum yok açıkçası. Torpil durumum olmadığı için de herhangi bir yardım olmadan bir yere gireceğimi düşünmüyorum."

Başka bir aday "Kendimi denemek için giriyorum. İlk KPSS deneyimim olacak. Şansımı deneyeceğim" derken, bir diğeri "7-8 aydır çalışıyorum. İnşallah emeklerimin karşılığını alırım" diye konuştu.

İlk oturumun ardından saat 14.45'te yapılacak olan KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu başlayacak. Alan Bilgisi Sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans Sınavı\'nda Geç Kalan Adaylar Alınmadı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel KPSS Lisans Sınavı'nda Geç Kalan Adaylar Alınmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KPSS Lisans Sınavı'nda Geç Kalan Adaylar Alınmadı - Son Dakika
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