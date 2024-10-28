Kral Abdullah: Orta Doğu'da Sükunet İçin İhtiyaç Var

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Orta Doğu'da kapsamlı bir sükunete ulaşmak, Gazze Şeridi ve Lübnan'da ateşkesin sağlanması için etkili bir uluslararası çabayı gerektirdiğini söyledi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü.

Ürdün Kralı Abdullah, görüşmede, "Bölgede kapsamlı bir sükunete ulaşmak, Gazze ve Lübnan'da ateşkes sağlanmasına yönelik etkili bir uluslararası çabayı gerektiriyor." dedi.

Bölgenin kapsamlı bir savaşa sürüklenmemesi için çabaların yoğunlaştırılmasına ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Abdullah, Filistin meselesinde iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için siyasi bir yol bulmanın gerektiğini vurguladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'nde insani ihtiyaçların karşılanması için daha fazla çalışılması gerektiğini belirterek, Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı felaketin etkilerinin azaltılması için yardımların engelsiz ulaştırılması gerekliliğine dikkati çekti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 20 Filistinli öldü, 101 bin 110 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.