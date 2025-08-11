Kral Abdullah ve Prens Selman'dan Ortak Toplantı

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail'in devam eden saldırıları sonucu Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın sürpriz bir ziyaretle Suudi Arabistan'a giderek Neom kentinde Veliaht Prens bin Selman ile bir araya geldiği belirtildi.

Tarafların "ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak çıkarların korunması ve Arap ile İslam davalarına hizmet edecek adımların atılması" konularını değerlendirdiği kaydedildi.

Kral Abdullah ile Veliaht Prens bin Selman'ın görüşmede İsrail'in devam eden saldırıları sonucu Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan son gelişmeleri ele aldığı aktarıldı.

İsrail, ABD desteği ile 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etme gibi soykırım suçları işliyor ve Uluslararası Adalet Divanı'nın operasyonları durdurma yönündeki çağrı ve kararlarını hiçe sayıyor.

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırılar sonucunda 61 bin 430 Filistinli öldü, 153 bin 213 kişi yaralandı. 9 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce kişi yerinden edildi ve kıtlık nedeniyle 100'ü çocuk 217 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki soykırım savaşına paralel olarak İsrail ordusu ve yerleşimciler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da en az bin 13 Filistinliyi öldürdü, yaklaşık 7 bin kişiyi yaraladı ve 18 bin 500'den fazla kişiyi gözaltına aldı.