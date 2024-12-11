Kral Abdullah ve Sudani'nin Suriye Vurgusu - Son Dakika
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Kral Abdullah ve Sudani'nin Suriye Vurgusu

Kral Abdullah ve Irak Başbakanı Sudani, Suriye halkının yanında olduklarını belirtti.

11.12.2024 15:46
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Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ülkelerinin Baas rejiminin devrildiği Suriye'deki halkın yanında olduğunu vurguladı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre Kral Abdullah, başkent Amman'da bir araya geldiği Irak Başbakanı Sudani ile bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, Ürdün ve Irak arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, bölgenin koşullarının dayattığı zorluklarla mücadele edilmesi ve kaosa sürüklenme ile bölgesel çatışmaların genişlemesini önlemek için azami çabanın gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Ürdün'ün Suriye halkının yanında olduğunu ve onların iradesine saygı duyduğunu ifade eden Kral Abdullah, Suriye ile halkının güvenliğinin önemine dikkati çekti.

Kral Abdullah, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının derhal durdurulması ve insani yardım ile tıbbi desteğin artırılması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti.

Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıların ve Kudüs'teki İslami ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik ihlallerin devam etmesinin tehlikelerine karşı uyarıda bulunan Kral Abdullah, Lübnan'da ateşkesin başarıya ulaşması için çaba gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Irak Başbakanı Sudani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre ise görüşmede, bölgedeki gelişmeler ve Suriye'deki durum ele alındı.

Açıklamada, Sudani'nin Suriye halkının yanında olmanın, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini korumanın, etnik, dini ve sosyal çeşitliliğine saygı duymanın önemini vurguladığı aktarıldı.

Ayrıca Suriye'nin istikrarlı ve müreffeh bir yapıya kavuşması için tüm taraflarla istişarelerin sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması, bölge halkının acılarının hafifletilmesi için yardımın artırılması ve Lübnan'daki ateşkesin sağlanması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: AA

Suriye, Ürdün, Irak, Son Dakika

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