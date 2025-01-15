Kremlin'den Gazze İçin Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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Kremlin'den Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

Peskov, Gazze'deki insani durumun kötüleştiğini ve ateşkesin gerekli olduğunu vurguladı.

15.01.2025 15:20
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gazzeliler için ateşkes ve barışın sağlanmasının son derece gerekli olduğunu belirterek, "Bu felaket kötüleşme eğiliminde bulunuyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takası anlaşması sağlanması ihtimaline ihtiyatlı yaklaştıklarını belirten Peskov, "Gazze'de şu anda yaşanan insani felaketi az konuşuyoruz. Bu felaket, kötüleşme eğiliminde bulunuyor. Bu nedenle, Gazze'de kalan ve insanlık dışı zorluklar yaşayan sakinler için ateşkes ve barışın sağlanması son derece gerekli. İnsanların ateşkese ve her türlü yardıma ihtiyacı var." diye konuştu.

Bu arada, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına son şeklinin verilmesi için Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler yoğun şekilde devam ediyor.

İsrail kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasını onaylamak üzere bugün toplanmasının muhtemel olduğu bildirilmişti.

Hamas, müzakerelerin devam ettiği Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda beklenen anlaşmanın son aşamasına varıldığını duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı da Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını duyurmaya "en yakın noktada" olduklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kremlin'den Gazze İçin Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

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