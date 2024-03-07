Kremlin Sözcüsü: Batılı liderler Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını tartışarak ateşle oynuyor

MOSKOVA, 7 Mart (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı liderlerin Ukrayna'ya Avrupa'dan asker gönderme olasılığını tartışarak "ateşle oynadığını" söyledi.
Çarşamba günü düzenlenen Dünya Gençlik Festivali çerçevesinde bu tür fikirleri tartışan Batılı liderlerden bahseden Peskov, "Fransa Cumhurbaşkanı yabancı bir birlik gönderme fikrini tartışıyor. Hepsi ateşle oynuyor" dedi.
Peskov tüm bunların "durumun daha da kötüleşmesine yol açacağı" uyarısında bulundu.
"Bu, siyasetçiler için son derece sorumsuzca bir davranış" diyen Peskov, Rusya'nın hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğini ve ülkenin bu hedeflere siyasi ve diplomatik yollarla ulaşmaya açık olduğunu yineledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz ay Paris'te düzenlenen bir konferansta Ukrayna'ya yabancı asker gönderme olasılığının tartışıldığını söylemişti. Avrupalı liderler arasında resmi bir fikir birliği olmasa da bu ihtimalin "göz ardı edilmemesi gerektiğini" savunan Macron, Kiev'e orta ve uzun menzilli silahlar sağlamak üzere yeni bir koalisyon kurulacağını da sözlerine eklemişti.
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