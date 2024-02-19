Kremlin Sözcüsü: Batılı ülkelerin Navalnıy'ın ölümüyle ilgili açıklamaları kabul edilemez - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü: Batılı ülkelerin Navalnıy'ın ölümüyle ilgili açıklamaları kabul edilemez

Kremlin Sözcüsü: Batılı ülkelerin Navalnıy\'ın ölümüyle ilgili açıklamaları kabul edilemez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevinde ölümüyle ilgili Rus yönetimine karşı 'kaba' açıklamalar yaptığını ve bunun 'kabul edilemez' olduğunu belirtti. Peskov, Navalnıy'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürecinin devam ettiğini söyledi. Ayrıca, Peskov, Rusya ile Ermenistan'ın Ukrayna konusundaki yaklaşımlarının uyuşmadığını ve bu konuda farklı görüşlere sahip olduklarını ifade etti.

19.02.2024 14:45
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevinde ölümüyle ilgili Rus yönetimine karşı "kaba" açıklamalar yaptığını ve bunun "kabul edilemez" olduğunu belirterek, Navalnıy'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürecinin devam ettiğini söyledi.

Başkent Moskova'da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybetmesi konusuna değindi.

Peskov, "Navalnıy'ın cesedinin ailesine ne zaman teslim edileceği" sorusuna "Bu konuyla ilgilenmiyoruz. Bu, Devlet Başkanlığı idaresinin işlevi değil." yanıtını verdi.

Navalnıy'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürecine ilişkin Peskov, "Süreç devam ediyor. Bununla ilgili gerekli tüm işlemler yapılıyor. Yapılan soruşturmanın sonuçları kamuya henüz açıklanmadı, bu nedenle şimdilik bilinmiyor." ifadesini kullandı.

Peskov, Batılı ülkelerin, Navalnıy'ın ölümüyle ilgili Rus yönetimine karşı açıklamalar yaptığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Herhangi bir bilgi ortada yokken, açıkça kaba açıklamalar yapılması kesinlikle kabul edilemez. Bu, böyle açıklamaları yapan devlet adamlarına yakışmaz. Elbette bu açıklamalar, Devlet Başkanı'na zarar veremez ancak bu, açıklamaları yapanlar için hoş değil."

Peskov, Putin'in Navalnıy'ın ölümüne ilişkin tepki göstermediğini söyledi.

"Ermenistan ile Ukrayna konusunda zıt görüşlere sahibiz"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, "Ukrayna konusunda Rusya'nın müttefiki olmadıkları" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Rusya ile Ermenistan'ın Ukrayna konusundaki yaklaşımlarının uyuşmadığını belirtti.

Peskov, "Gerçekten de Ukrayna'da yaşananlara ve konuya yönelik zıt görüşlere sahibiz. Bu sır değil. Dolayısıyla bu, Ermeni dostlarımızın çok iyi bilinen bir tutumu. Benzer görüşe sahip değiliz ve haklı olduğumuzu ısrarla anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Dmitriy Peskov, Kremlin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü: Batılı ülkelerin Navalnıy'ın ölümüyle ilgili açıklamaları kabul edilemez - Son Dakika

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