KSÜ Rektörü Yasım ve Türkoğlu Kaymakamı Mercan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı - Son Dakika
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KSÜ Rektörü Yasım ve Türkoğlu Kaymakamı Mercan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

KSÜ Rektörü Yasım ve Türkoğlu Kaymakamı Mercan, AA\'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

15.01.2025 18:02
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Prof. Dr. Yasım ve Kaymakam Mercan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen", "Haber"de Ali Jadallah'ın "O bakış" fotoğraflarını tercih eden Yasım, "Doğal Yaşam ve Çevre"de ise Adsız Günebakan'ın "Armut piş" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Hüzme" fotoğrafını seçen Yasım, "Spor"da tercihini Piero Cruciattİ'nin "Yansıma" başlıklı karesinden yana kullandı.

Yasım, "Yılın Kareleri"nde birbirinden güzel ve etkileyici fotoğraflar olduğunu söyledi.

Kendini daha çok etkileyen fotoğraflardan yana tercihini yaptığını belirten Yasım, şöyle konuştu:

"Çok güzel fotoğraflar gerçekten, hepsi birbirinden kaliteli. Hangisini seçeceğimize karar vermek çok zordu, çekenlerin ellerine sağlık.Tabii geçtiğimiz yılın bizim için kötü hatırlanan ve unutturulmayacak olan şeyi biliyorsunuz, Gazze'deki soykırım. 50 bine yakın insanın şehit edilmesi, bölgenin tamamen yıkılması, burada büyük bir soykırım yaşanması ve dünyanın buna karşı sessiz kalması. Ama işte fotoğraflarda olduğu gibi, bazen bireysel protestoların da olması en azından bize umut verdi. Maalesef, şu an hala yüreğimiz Gazze için kan ağlıyor."

Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan ise "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük, "Haber"de Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mavi vatan savunması"na oy verdi.

"Spor"da Hakan Burak Altunöz'ün "Kafa topu", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Adsız Günebakan'ın "Armut piş" karesini seçen Mercan, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Beytullah Eles'in "Halı motifi" adlı karesini oyladı.

Oylamada tercih yapmakta zorlandığını belirten Mercan, emeği geçen AA çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KSÜ Rektörü Yasım ve Türkoğlu Kaymakamı Mercan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika

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