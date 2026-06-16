Küba'da ABD Ambargosu Bebek Ölüm Oranını Artırdı - Son Dakika
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Küba'da ABD Ambargosu Bebek Ölüm Oranını Artırdı

Küba\'da ABD Ambargosu Bebek Ölüm Oranını Artırdı
16.06.2026 13:14
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ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargo, sağlık sistemini olumsuz etkileyerek bebek ölüm oranını artırdı.

HAVANA, 16 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargonun ciddi insani sonuçlara yol açtığı ve ülkenin sosyal kalkınmasının önündeki en büyük engeller haline geldiği bildirildi.

Küba merkezli Cubadebate haber sitesinin, Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi'nin yürüttüğü bir çalışmaya dayandırdığı pazartesi günkü haberine göre, ülkede 2018 yılında 1.000 canlı doğumda 4 olan bebek ölüm oranı, 2025 yılında yüzde 148 artışla 9,9'a yükseldi.

Söz konusu dönemde bebek ölüm oranında gözlenen keskin artışın temel nedeninin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017'deki ilk başkanlık döneminde başlayan ve giderek sıkılaştırılan Küba'ya yönelik yaptırımlar olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ve Halk Sağlığı Bakan Yardımcısı Carilda Pena'nın da aralarında bulunduğu Kübalı yetkililer, bu yıl 29 Ocak ve 1 Mayıs tarihlerinde yürürlüğe giren başkanlık kararnameleri başta olmak üzere ABD ambargosunun Küba sağlık sistemi üzerindeki olumsuz etkilerine tepki göstermişti.

Haberde yer verilen resmi istatistiklere göre, ABD'nin petrol sevkiyatına kısıtlama getirmesi ve yaptırımlarını artırması nedeniyle Küba'da kanser tedavisi gören çocukların hayatta kalma oranı yüzde 85'ten yüzde 65'e geriledi.

Havana yönetiminin "toplu cezalandırma" diye nitelendirdiği ABD yaptırımlarının, 5.152 kanser hastası ve yaklaşık 12.000 çocuğun da aralarında bulunduğu ameliyat sırası bekleyen 100.000'den fazla hastayı doğrudan etkilediği bildirildi.

Küba Halk Sağlığı Bakanlığı da hemodiyaliz hastalarının tedavisinin tıbbi malzeme, su ve özel ekipman tedarikine bağlı olduğunu, bu yüzden 2.888 hastanın bu süreçten olumsuz etkilendiğini bildirdi.

Habere göre söz konusu kısıtlamalar, Küba'nın aşılar, temel ilaçlar ve kanser gibi hastalıkların teşhisine yönelik araçların üretiminde ihtiyaç duyduğu hammadde, ekipman ve finansal kaynaklara erişimini de zorlaştırdı.

ABD'nin petrol kısıtlamalarının enerji krizini derinleştirdiği belirtilirken, başkent Havana'da elektrik kesintilerinin günlük 20 saati aştığı ve karşılanamayan günlük elektrik talebinin 2.000 megavata ulaştığı ifade edildi.

Küba'nın bu yıl başından bu yana aldığı tek yakıt sevkiyatının, Rus tankeri Anatoly Kolodkin tarafından teslim edilen 100.000 metrik ton ham petrolden oluştuğu belirtildi.

Gıda endüstrisi yetkililerinin Cubadebate'e verdiği bilgilere göre, yakıt krizi nedeniyle üretim merkezlerinden şehirlere yapılan nakliyatın aksaması sonucu 100.000'den fazla çocuk, devlet destekli süt yardımından mahrum kaldı.

6,3 milyon ABD doları değerinde, 170 konteyner dolusu temel ihtiyaç malzemesinin ülke genelinde dağıtımı da gerçekleştirilemedi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Gıda Programı gibi uluslararası insani yardım kuruluşları da Küba'da gıda yardımlarının dağıtımında ciddi aksaklıklar yaşadıklarını bildiriyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Küba'da ABD Ambargosu Bebek Ölüm Oranını Artırdı - Son Dakika

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