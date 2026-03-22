Küba'da Elektrik Kesintisi
Küba'da Elektrik Kesintisi

Küba\'da Elektrik Kesintisi
22.03.2026 09:27
Küba'da ulusal elektrik şebekesi tamamen çöktü; yeniden sağlanması için çalışmalar sürüyor.

HAVANA, 22 Mart (Xinhua) -- Küba'da ulusal elektrik şebekesinde yaşanan büyük çaplı arıza nedeniyle ulusal elektrik sistemi tamamen devre dışı kalırken halihazırda elektriğin yeniden sağlanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Küba Enerji ve Maden Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ulusal elektrik şebekesinde cumartesi günü tam kesinti meydana geldi. Elektriğin yeniden sağlanmasına yönelik protokol uygulanmaya başlandı" ifadelerini kullandı.

Bu kesinti, pazartesi günü ülke genelinde yaşanan benzer bir arızanın ardından, bir hafta içinde yaşanan ikinci büyük kesinti oldu.

Karayip ülkesi, eskiyen altyapı ve yakıt kıtlığının yol açtığı kronik enerji sıkıntılarıyla mücadele ediyor. Bu zorlukların, uzun süredir devam eden ABD yaptırımlarıyla daha da ağırlaştığı belirtiliyor.

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Küba'da Elektrik Kesintisi

