Küba'dan ABD'ye Sert Tepki - Son Dakika
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Küba'dan ABD'ye Sert Tepki

Küba\'dan ABD\'ye Sert Tepki
04.06.2026 10:16
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Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, ABD'nin terörle ilişkilendirme suçlamalarını reddetti.

HAVANA, 4 Haziran (Xinhua) -- Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Küba'yı teröre destek vermekle suçlayan açıklamalarını kabul etmediklerini söyledi.

Rodriguez çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin Küba'yı sözde teröre destek veren ülkeler listesine dahil etmesinin kanıtlara değil, siyasi kriterlere dayandığını belirtti.

Rodriguez, "Bu karar o kadar keyfi ve ahlaki temelden yoksun ki, ABD Dışişleri Bakanı'nın kendisi bile Kongre karşısında bu suç niteliğindeki önlemi haklı gösterecek argümanlar ortaya koyamıyor" dedi.

Rubio'nun açıklamalarının Washington'un Küba üzerindeki baskıyı sürdürme niyetini ortaya koyduğunu ifade eden Rodriguez, "Maskesi düşüyor. Siyasi motivasyonu ile tek amacının, Küba ekonomisini her şekilde kıskaca almak, insani bir kriz yaratmak ve Küba'ya askeri müdahale yapılmasını teşvik etmek olduğu açıkça görülüyor" ifadelerini kullandı.

Rodriguez ayrıca, ABD Kongresi'nin "bir kamu görevlisinin yalanlarının karşılıksız kalmasına izin vermesinin" endişe verici olduğunu söyledi.

Rubio, Senato'daki oturumda yaptığı konuşmada, Trump yönetiminin Küba'yı sözde teröre destek veren ülkeler listesinde bulundurmaya devam etme kararını savunmuştu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Küba'dan ABD'ye Sert Tepki - Son Dakika

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