Küba\'dan Dominik\'e Tepki

HAVANA, 14 Ağustos (Xinhua) -- Küba, Dominik Cumhuriyeti'nin 10 Kübalı diplomatı ve ailelerini sınır dışı etme kararını, ülkenin Washington'a ve onun Küba karşıtı politikasına boyun eğdiğini gösteren bir eylem diye niteleyerek kınadı.

Küba Dışişleri Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada, söz konusu diplomatların, 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne ve Dominik Cumhuriyeti yasalarına uygun hareket ettiğine dikkat çekilerek, sınır dışı edilmeleri için hiçbir gerekçe bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin Küba'yı bölgedeki ülkelerle olan diplomatik ilişkilerini zayıflatma yoluyla izole etmeye çalıştığı, Dominik Cumhuriyeti'nin de ABD'nin baskısına boyun eğdiğinin anlaşıldığı dile getirildi.

Dominikli yetkililerin daha önce de Küba'ya karşı Washington ile birlikte hareket ettiklerini belirten bakanlık, söz konusu önlemin, Küba-Dominik Cumhuriyeti ilişkilerini önemli ölçüde etkileyeceğini ifade etti.

Açıklamada, sınır dışı kararına rağmen, iki ülke halklarının ortak bağımsızlık mücadelesi üzerine kurulu tarihi ilişkilerin bozulmayacağı da vurgulandı.