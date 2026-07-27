Küba\'ya Destek Mitingi Meksiko\'da

MEKSİKO, 27 Temmuz (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da Küba'ya destek mitingi düzenlendi. Küba Devrimi'nin başlangıcı kabul edilen 26 Temmuz 1953 tarihli Moncada ve Carlos Manuel de Cespedes kışlalarına yönelik saldırının 73. yıldönümünün anıldığı gösteride ABD'nin Küba'ya yönelik ambargosu protesto edildi.