Küçükçekmece Astrofest Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Küçükçekmece Astrofest Başladı

Küçükçekmece Astrofest Başladı
18.09.2025 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de bilim ve uzay temasını işleyen 'Bir Astrofest Serüveni' festivali başladı.

Küçükçekmece'de bilim ve uzay meraklılarını buluşturan "Bir Astrofest Serüveni" başlıklı festival başladı.

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen festival, Atakent Etkinlik Meydanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı.

Festivalin açılışında konuşan Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, bilimin bir toplumun ilerleyebilmesi için en temel unsur olduğunu belirtti.

Bilimin merkezinin de merak olduğuna işaret eden Anteplioğlu, "Merak olacak ki ilerleme olsun. Bu etkinliğin en büyük amacı, merak uyandırmak çocuklarımızın hayal dünyasında oluşturduğu geleceğe yönelik tasvirlerini hayata geçirmek ve onları teşvik etmek." dedi.

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı ise 3 gün süreyle çocukların geleceği adına bir güzellik yaşanacağını, her an değişimine ve dönüşümüne tanık oldukları dünyada çocukları için yapılan bu projelere çok önem verdiklerini ifade etti.

Çıkrıkçı, öğrencilerin bireysel olarak gerçekleştirdikleri bu projelerde, hem çocukların hem de ülkenin geleceğini gördüklerini dile getirdi.

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici de etkinliğin sadece gökyüzünü izlemek değil aynı zamanda bilimin, teknolojinin ve hayal gücünün ışığında geleceğe yolculuğun da bir parçası olduğunu belirterek, "Burada teleskoplarla yıldızları izlerken aynı zamanda yapay zekadan uzay teknolojilerine, fen bilimlerinden toplumsal projelere kadar geniş bir dünyanın kapılarını aralıyoruz. Biliyoruz ki sizlerin merakı, çalışkanlığı ve bilime olan ilgisi sayesinde ülkemiz yapay zekadan yenilenebilir enerjiye, uzay araştırmalarından sağlık teknolojilerine kadar bir çok alanda büyük başarılar elde edecektir." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Leyla Bostan da TÜBİTAK tarafından desteklenen bilim şenliklerinin, yazması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması zor projeler olduğunu anlatarak, "Geçen sene Türkiye'den 56 proje desteklendi. Bunun 9'u İstanbul'a, 8'i ilçelerimize aitti. Bu sene de aynı şekilde 6 ilçemizin projesi kabul edildi. O yüzden çok anlamlı, çok kıymetli." diye konuştu.

Bilimi deneyimleyerek öğrenme fırsatı sunuyor

Festival kapsamında 50 bilim atölyesi, 11 bilimsel etkinlik, 5 bilimsel yarışma, 2 bilimsel söyleşi ve 2 bilim semineri düzenlenecek.

Katılımcılar gökyüzü gözlemleri, planetaryum gösterileri, robotik uygulamalar, astronomi temalı çalışmalar ve STEM atölyeleriyle bilimi deneyimleyerek öğrenme fırsatı bulacak.

Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere hitap eden festivalde, bilim dünyasından isimler bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Katılımcılara uzayı tanıma ve geleceğe dair yeni ufuklar açma fırsatı sunmayı hedefleyen festival, 20 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA

Küçükçekmece, Festival, istanbul, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece Astrofest Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:46:11. #7.13#
SON DAKİKA: Küçükçekmece Astrofest Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.