Küçükçekmece Astrofest Başladı

Küçükçekmece'de bilim ve uzay meraklılarını buluşturan "Bir Astrofest Serüveni" başlıklı festival başladı.

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen festival, Atakent Etkinlik Meydanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı.

Festivalin açılışında konuşan Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, bilimin bir toplumun ilerleyebilmesi için en temel unsur olduğunu belirtti.

Bilimin merkezinin de merak olduğuna işaret eden Anteplioğlu, "Merak olacak ki ilerleme olsun. Bu etkinliğin en büyük amacı, merak uyandırmak çocuklarımızın hayal dünyasında oluşturduğu geleceğe yönelik tasvirlerini hayata geçirmek ve onları teşvik etmek." dedi.

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı ise 3 gün süreyle çocukların geleceği adına bir güzellik yaşanacağını, her an değişimine ve dönüşümüne tanık oldukları dünyada çocukları için yapılan bu projelere çok önem verdiklerini ifade etti.

Çıkrıkçı, öğrencilerin bireysel olarak gerçekleştirdikleri bu projelerde, hem çocukların hem de ülkenin geleceğini gördüklerini dile getirdi.

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici de etkinliğin sadece gökyüzünü izlemek değil aynı zamanda bilimin, teknolojinin ve hayal gücünün ışığında geleceğe yolculuğun da bir parçası olduğunu belirterek, "Burada teleskoplarla yıldızları izlerken aynı zamanda yapay zekadan uzay teknolojilerine, fen bilimlerinden toplumsal projelere kadar geniş bir dünyanın kapılarını aralıyoruz. Biliyoruz ki sizlerin merakı, çalışkanlığı ve bilime olan ilgisi sayesinde ülkemiz yapay zekadan yenilenebilir enerjiye, uzay araştırmalarından sağlık teknolojilerine kadar bir çok alanda büyük başarılar elde edecektir." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Leyla Bostan da TÜBİTAK tarafından desteklenen bilim şenliklerinin, yazması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması zor projeler olduğunu anlatarak, "Geçen sene Türkiye'den 56 proje desteklendi. Bunun 9'u İstanbul'a, 8'i ilçelerimize aitti. Bu sene de aynı şekilde 6 ilçemizin projesi kabul edildi. O yüzden çok anlamlı, çok kıymetli." diye konuştu.

Bilimi deneyimleyerek öğrenme fırsatı sunuyor

Festival kapsamında 50 bilim atölyesi, 11 bilimsel etkinlik, 5 bilimsel yarışma, 2 bilimsel söyleşi ve 2 bilim semineri düzenlenecek.

Katılımcılar gökyüzü gözlemleri, planetaryum gösterileri, robotik uygulamalar, astronomi temalı çalışmalar ve STEM atölyeleriyle bilimi deneyimleyerek öğrenme fırsatı bulacak.

Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere hitap eden festivalde, bilim dünyasından isimler bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Katılımcılara uzayı tanıma ve geleceğe dair yeni ufuklar açma fırsatı sunmayı hedefleyen festival, 20 Eylül'de sona erecek.