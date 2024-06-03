Küçükçekmece'de Çöken Binada Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Çöken Binada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Küçükçekmece'de çöken 4 katlı binada yaşanan olayda, 35 yaşındaki tekstil işçisi Dovletyar Charyyev hayatını kaybetti. Charyyev'in cenazesi ailesi tarafından Türkmenistan'a götürülmek üzere teslim alındı. Olayda diğer yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

03.06.2024 17:11
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Vehbi DEMİR/ KÜÇÜKÇEKMECE'DE çöken 4 katlı binada 35 yaşındaki 1 çocuk babası tekstil işçisi Dovletyar Charyyev hayatını kaybetti. Charyyev'in cenazesini almak için ailesi İstanbul'a geldi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Charyyev'in cenazesi memleketi Türkmenistan'a götürülmek üzere ailesi tarafından teslim alındı.

Kartaltepe Mahallesi'nde Belediye Caddesi ile Geçit Sokak'ın kesişim noktasında bulunan ve 1988 yapımı olduğu öğrenilen 4 katlı bina dün sabah 08.40 sıralarında çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme, sağlık, itfaiye, AFAD ve çevre belediyeler bünyesindeki arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Binada yaşayanlardan bazıları kendi çabaları ile enkazdan çıkarken, bazı yaralılar ise olay yerindeki arama ve kurtarma ekiplerince; kepçe, arama-kurtarma köpekleri ve çeşitli ekipmanların da kullanıldığı müdahale ile çıkarıldı. Yaralılar Mikail Atlı, Shakoura Dazz, Kemal Parahadov, Aygozel Charyewal, Charyyev Charyyev, Atacan Baltaev, Korkut Yılmaz Ayaz ve Seyitgül Babajanowa ambulanslarla hastaneye götürüldü. Dovletyar Charyyev ise hayatını kaybetti.

1 ÇOCUK BABASIYDI

35 yaşındaki Dovletyar Charyyev 4 yıl önce İstanbul'a geldi. Bir tekstil firmasında çalışan 1 çocuk babası Charyyev Küçükçekmece'deki binanın 4. katındaki dairede akrabalarıyla yaşıyordu. Aiesi Türkmenistan'da olan Charyyev, 6 kişi yaşadıkları dairede kardeşinin 6 aylık bebeğiyle aynı odadaydı. Enkazdan yeğeni Aygozel Charyeval yaralı olarak kurtulurken, Charyyev öldü. Dovletyar Charyyev'in Muğla'da yaşayan ağabeyi ve kız kardeşi cenazeyi almak için İstanbul'a geldi. Aile, Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından, Charyyev'in cenazesini memleketi Türkmenistan'a götürmek üzere teslim aldı.

Küçükçekmece\'de Çöken Binada Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Çöken Binada Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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