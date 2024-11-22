Küçükçekmece'de Gençler Arasında Kanlı Kavga: 500 Lira İçin Öldürücü Çatışma - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Gençler Arasında Kanlı Kavga: 500 Lira İçin Öldürücü Çatışma

Küçükçekmece\'de Gençler Arasında Kanlı Kavga: 500 Lira İçin Öldürücü Çatışma

Küçükçekmece'de sosyal medya üzerinden tartışan iki grup, alacak verecek meselesi nedeniyle kavga etti. 14 yaşındaki Salim Attal, kavgada vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı, iki şüpheli tutuklandı.

22.11.2024 11:48  Güncelleme: 11:57
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KÜÇÜKÇEKMECE'de 14-15 yaşlarındaki gençlerden oluşan 2 grup arasında çıkan kavgada Salim Attal vurularak hayatını kaybetti. Şüpheliler ifadelerinde kavganın elektronik sigara alışverişinden doğan 500 liralık alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığını söyledi. Gençlerin önce sosyal medya üzerinden tartıştıkları ardından kavga için randevulaştıkları belirlendi.

Küçükçekmece'de 18 Kasım Pazartesi günü meydana gelen kan donduran olayda iki grup arasında kavga çıkmış, bir kişinin rastgele ateş etmesi sonucu 14 yaşındaki Salim Attal vurularak hayatını kaybetmişti. Olayda bir kişi yaralanırken, polis ekipleri 11 kişiyi gözaltına almıştı.

500 LİRA İÇİN KAVGA ETMİŞLER

Polisin yaptığı incelemelerin ardından 11 çocuk gözaltına alındı. Yapılan sorguda taraflar arasında çıkan kavganın alacak verecek konusundan çıktığı belirlenirken, saldırıda kullanılan silah bir mezarlıkta gömülü halde ele geçirildi. Soruşturmanın detayında ise olayın elektronik sigara alışverişi nedeniyle verilen 500 lira para için meydana geldiği belirlendi.

ELEKTRONİK SİGARA İÇİN VERİLEN PARAYI KIZ ARKADAŞLARIYLA HARCADI İDDİASI

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerine göre şüpheli G.Y. arkadaşı Salim Attal'a elektronik sigara alması için 500 lira verdi. Ancak Salim Attal'ın parayı kız arkadaşlarıyla bir kafeteryada harcadığının ortaya çıkması üzerine iki arkadaş arasında tartışma yaşandı. Sosyal medya üzerinden başlayan tartışmada iki gruba ayrılan gençler kavga etmek için birbirlerine randevu verdiler.

BİR ANDA SİLAHINI ÇEKİP ATEŞ ETMEYE BAŞLAMIŞ

Buluştuklarında kavga etmeye başlayan gençlerden G.Y. bir anda silahını çekerek rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada Salim Attal'ın vurulduğu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirlendi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma sonucu adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Y. ve Ö.A. tutuklanırken, M.G. (14), N.T. (14), U.D. (15) adli kontrol şartıyla, diğer şüpheliler ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Gençler Arasında Kanlı Kavga: 500 Lira İçin Öldürücü Çatışma - Son Dakika

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