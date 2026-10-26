Küçükçekmece'de otomobil, iddiaya göre yolcu minibüsüne çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de otomobil, iddiaya göre yolcu minibüsüne çarptı, 2 kişi yaralandı

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Küçükçekmece\'de otomobil, iddiaya göre yolcu minibüsüne çarptı, 2 kişi yaralandı
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Küçükçekmece\'de otomobil, iddiaya göre yolcu minibüsüne çarptı, 2 kişi yaralandı
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Küçükçekmece'de Halkalı Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, iddiaya göre önündeki yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kazada yaralanan minibüsteki 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı, araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

KÜÇÜKÇEKMECE'de seyir halindeki otomobil, önündeki yolcu minibüsüne çarptı. Kazada yaralandıkları belirlenen yolcu minibüsündeki 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 KHJ 349 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle önündeki yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik alarak traik akışını kontrollü olarak sağladı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen H.E. ve N.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
KüçükçekmeceOtomobilHalkalıTrafikGüncelSon Dakika

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