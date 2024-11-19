Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece\'de Silahlı Kavga: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de bir kavgada 14 yaşındaki Salim A. silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

19.11.2024 12:18  Güncelleme: 12:22
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KÜÇÜKÇEKMECE'de Salim A. (14) ile S.K. (17) ve 2 arkadaşı arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan Salim A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Salim A.'nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınırken, polis kavganın ardından kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi Gülbahar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Salim A. (14), abisiyle birlikte evden çıktı. Abisinden bir süre sonra ayrılan Salim A., yolda karşılaştığı 17 yaşındaki S.K. ve 2 arkadaşıyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken iddiaya göre Salim A. ve S.K. yanlarında bulunan silahla birbirlerine ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan 2 çocuğu hastaneye kaldırılırken S.K.'nın yanındaki iki arkadaşı olay yerinden kaçtı. Salim A. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken S.K.'nın ayağından yaralandığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olayın ardından kaçan iki kişinin yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

'HASTANEYE GİTTİĞİMDE ÇOCUĞUM ÖLMÜŞTÜ'

Hayatını kaybeden Salim A.'nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Oğlunu Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alan Ala A., "Oğlum 9'uncu sınıfa gidiyordu. Kendi halinde, okuldan eve gidip gelirdi. Biz aslen Suriyeliyiz, savaştan sonra geldik. Evden abisiyle birlikte çıkıyor. Bir yere bir şey bırakıyor. Yarım saat sonra bana haber geldi, 'acil gel' dediler. Hastaneye gittiğimde çocuğum ölmüştü. Bir kişi oğlumu silahla vurdu, ben nasıl oluyor anlamıyorum. Detaylı olarak bilmiyorum, çocuğum burada, abisi karakol 'da duruyor. Abisini de ifadesini almak için dün gece karakola aldılar, hala çıkmadı" dedi.

'ADALET İSTİYORUM'

Benim çocuğumda silah yoktu, okula gidiyordu. Karşı tarafta silah vardı. Bir arkadaşı varmış, oda ayağından yaralanmış. Ben hak istiyorum, adalet istiyorum. 14 yaşındaki çocuk böyle nasıl öldü, bilmiyorum. Bu hayatta daha bir şey görmedi, çocuktu. Biz savaş gördük, orada bir şey olmadı. Buraya geldik ve burada öldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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