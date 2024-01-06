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Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği Gazze'deki Yıkım İçin Uluslararası Topluma Çağrıda Bulundu - Son Dakika
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Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği Gazze'deki Yıkım İçin Uluslararası Topluma Çağrıda Bulundu

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos, Gazze Şeridi'ndeki yıkımın durması için uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısında bulundu. Patrik, Gazze'de yaşanan acı, hüzün ve büyük yıkımlara dikkat çekerek, uluslararası toplumun çocuklar ve özel gereksinimliler başta olmak üzere insan hayatını korumak için harekete geçmesini istedi.

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği Gazze\'deki Yıkım İçin Uluslararası Topluma Çağrıda Bulundu
06.01.2024 - 17:46,
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Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos, uluslararası topluma Gazze Şeridi'ndeki yıkımın durması için acil harekete geçme çağrısında bulundu.

Patrik 3. Theophilos, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde Hristiyanların Jülyen takvimine göre kutladığı Noel münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Filistin halkının bölgesel çatışmalar ve gerginlikler gölgesinde maruz kaldığı tehlikelere dikkati çeken Patrik, Gazze Şeridi'nde acı, hüzün, korkunç insani kayıplar ve büyük yıkımlar yaşandığını belirtti.

Gazze'de yaşanan yıkımı durdurmak, çocuklar ve özel gereksinimliler başta olmak üzere insan hayatını korumak için uluslararası toplumun acil harekete geçmesi çağrısında bulunan 3. Theophilos, "Bu savaş, çoğunluğu kadın ve çocuk binlerce sivilin canını aldı. Okullar, hastaneler, ibadet yerleri, kültür merkezleri, tarihi mekanlar, tüm sivil yerleşim yerleri yıkıldı. Zalim insanın yapabileceği kötülüğün boyutuna şahitlik etti." ifadelerini kullandı.

Hristiyanların kutsal kabul ettikleri Beytullahim'de bu yıl Noel kutlamalarının ilahi ve dualarla sınırlı tutulduğunu hatırlatan Patrik, bunun Gazze'de zulüm gören halk ile birlik ve dayanışma mesajı taşıdığına ve dünyaya "biz aynı acıları yaşayan bir milletiz" mesajı ilettiğine dikkati çekti.

Hristiyanlar, Gazze Şeridi ile dayanışma amacıyla bu yıl Noel'i "kutlamasız" geçiriyor

Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim'de Jülyen takvimini temel alarak Noel'i 6 Ocak'ta kutlayan Hristiyanlar, Gazze Şeridi ile dayanışma amacıyla bu yıl sadece dini ritüeller gerçekleştiriyor.

Daha önce de Noel Bayramı'nı Gregoryen Takvimi'ne göre 24-25 Aralık'ta kutlayan Hıristiyan mezhepler, Gazze Şeridi ile dayanışma amacıyla kutlamaları dini ritüellerle sınırlandırmıştı.

Gregoryen Takvimi'ne göre, 24-25 Aralık'ta kutlanan Noel Bayramı, bazı Hristiyan gruplar tarafından Jülyen takvimi esas alınarak 6 Ocak'ta kutlanıyor.

Kaynak: AA
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