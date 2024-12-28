Adıyaman'da bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde kuduz sahipsiz köpek nedeniyle Toklu köyü karantinaya alındı.

28.12.2024 10:16
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde sahipsiz köpekte kuduza rastlanması üzerine bir köy karantinaya alındı.

Toklu köyünde 7 yaşındaki Ahmet Uçar'a saldıran sahipsiz köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyde karantina uygulaması başlatıldı. Köyün girişine "Dikkat! Bu köyde kuduz hastalığı vardır" tabelası asıldı.

6 AY SÜRECEK KARANTİNA

Köyün muhtarı Mehmet Yaşar, gazetecilere, okuldan dönen Uçar'a saldıran köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyün 6 ay karantinaya alındığını belirtti. Yaşar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin köydeki hayvanlara aşı yaptığını kaydetti.

Köpek tarafından ısırılan çocuğun yaşadığı köyde karantina: Dikkat! Bu köyde kuduz hastalığı vardır

ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Okuldan dönen Ahmet Uçar, 25 Aralık'ta sahipsiz köpeğin saldırısına uğramış, yaralanan çocuk Besni Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Gaziantep Şehir Hastanesine sevk edilen 7 yaşındaki çocuğun tedavisi burada sürüyor.

Adıyaman\'da bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı
Kaynak: AA

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